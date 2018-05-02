Galatasaray'da Ndiaye ve Emre Çolak geri dönüyor! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da Ndiaye ve Emre Çolak geri dönüyor!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Ndiaye ve Emre Çolak geri dönüyor!

    Galatasaray eski futbolcuları Emre Çolak ve Ndiaye'yi sezon sonu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    1. 2.5.2018 12:38
    2. Güncelleme: 2.5.2018 12:40
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