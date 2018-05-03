Abdürrahim Albayrak: "Yola çıktığım adamı satmam" – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
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    Abdürrahim Albayrak: "Yola çıktığım adamı satmam"

    Abdürrahim Albayrak: "Yola çıktığım adamı satmam"

    Galatasaraylı yönetici , dün seçimle ilgili konuştu.

    Galatasaraylı yönetici , dün seçimle ilgili konuştu. Net ifadeler kullanan Albayrak, "Ben yola çıktığım ekibi asla satmam. Aynı ekip ile devam. Başkanımız ile birlikte listemizi hazırlıyoruz. Yeni ve önemli isimler listemizde olacak. Çok iyi bir ekip çalışmamız var" dedi. Bu arada Albayrak'ın yeni dönemdi 2. başkan olarak listede yer alacağı öğrenildi.
    1. 3.5.2018
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