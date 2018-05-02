İlginç futbolcu lakapları
TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR
- 2.5.2018 10:30
- Güncelleme: 2.5.2018 10:45
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Eljif Elmas için son karar Aykut Kocaman'da
Toplam 4
Yorum
kor bu adama geleceğin messi si deniyordu gelmeden. Fiyasko çıktı? daha hiç oynamadı adam bizde bu gazla çalışma olayı bi bitse guzel olucak
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Rıza Kayaalp 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
Toplam 5
Yorum
gsli Helal kardesim
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Carole’dan Fatih Terim'e mesaj var
Toplam 3
Yorum
gsli sen buyuk bir hataydin tekrarlanmiyacak gule gule
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