Fransa’dan sürpriz iddia: "Galatasaray, Rolando ile görüşecek!" – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’dan sürpriz iddia: ", ile görüşecek!"

    Fransa’dan sürpriz iddia: "Galatasaray, Rolando ile görüşecek!"
    Fransız basını, Marsilya'da forma giyen 'nun 'ın gündeminde olduğunu iddia etti. Marsilya'dan yeni kontrat teklifi almayan Rolando'nun takımdan ayrılacağı belirtilirken savunmasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Portekizli ile bir görüşme yapılacağı ifade edildi.
    1. 2.5.2018
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