‘10’ Sneijder olsaydı!
Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı: "Sokakta bir pankart var “Fatih Hocam, Belhanda ve Feghouli ile 9 kişi oynayacağımıza, Sneijder gelsin 10 kişi oynayalım...” Belhanda çok yetenekli ama gamsız. Aidiyeti güçlü değil."
Belhanda giydiği 10 numaranın hakkını veriyor mu?
Nişantaşı'nda bir ara sokakta asılan ve benim dikkatimi çeken sarıkırmızılı afişin üzerinde şöyle yazıyordu;
"Fatih hocam Belhanda ve Feghouli ile her maçı 9 kişi oynamaktansa bu ikiliyi gönderip Sneijder'i geri alıp 10 kişi oynasak daha iyi olmaz mı?" Bu pankartta Belhanda ile ilgili eleştiriye katılırım, Feghouli'yi ise eleştiririm ama asla yerden yere vurmam.
Belhanda 10 numaralı formanın hakkını vermiyor.
Skor üretmiyor
Faslı oyuncu her ne kadar "Ben klasik 10 numaralar gibi oynamıyorum. Savunmaya gelip yardım ediyorum. Rakibi kovalıyorum" dese de skor üretme konusunda kısır kalıyor.
Şut çekmiyor. Forvet arkası oynamasına rağmen rakip ceza alanına yeterince ayak basmıyor.
Bazen topuk pası fantazisi yapmaya çalışıyor, ciddi ve kritik top kayıplarına imza atıyor.
Terim bire bir görüşerek Belhanda'yı kazanmaya çalışıyor.
Faslı yıldız oyun aklı ve bireysel beceri olarak müthiş bir yetenek.
Ancak gamsız bir karaktere sahip olması yeteneklerinin yansımasına engel oluyor.
Yerliler daha farklı
Yabancı oyuncular yarışı bıraktı mı?
Yerli oyuncular şampiyonluk yarışında camianın ve taraftarlarının baskısını fazlasıyla hissederler. Yabancı oyuncular ise yenilgi sonrası yerli oyuncuların yaşadığı duygusal travmaları kafalarına takmazlar ve sonuçları doğal karşılarlar. Belhanda çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen karakter olarak aşırı rahat ve gamsız. Yapılan eleştirilere eğer kulak kabartsaydı Faslı yıldız "Bu maçı ben almalıyım" ısrarına bürünmeliydi. Bu eleştirileri Selçuk İnan yaşadığında gece kafasını yastığa rahat koyamıyordur. Belhanda kendisine yapılan ıslıklamalara tepki gösterebilir ama evine gittiğinde kendi oyunu ile ilgili asla analiz yapmaz. Yani; yerli oyuncularda oynadıkları kulüplerle ilgili duygusal bağ kurmaları ve aidiyet içinde olmaları kaçınılmazdır. Ama yabancı oyunculardan bu aidiyet duygusu beklenemez. Zaten G.Saray'da yabancı oyuncu olarak yüreklerinde aidiyet duygusunu hisseden isimler hala taraftarların gönlünde kurdukları koltuklarda oturmaktadırlar.
Bu isimlere şu örnekleri verebiliriz:
Simoviç-Prekazi-Falco-Stump- Hagi-Popescu-Taffarel-Mondragon, Elmander, Ujfalusi, Drogba ve Sneijder.
DENAYER SAĞDA KALMALI
G.Saray'ın derbiyi kazanması için hangi isim kritik önemde?
Fatih Terim'in Başakşehir ve Alanya maçlarını kazanan kadroyu değiştireceğini düşünmüyorum. Beşiktaş derbisi öncesi kafalardaki en önemli soru Serdar Aziz'in yerine savunmada kimin oynayacağıdır.
Denayer'in sağ stoperde kendini bulduğunu ve G.Saray savunmasına çabukluk kazandırdığını görüyoruz. Cezalı Serdar Aziz sol stoper oynuyordu. Terim'in bu analizi iyi yapması gerekir.
Maicon'u oynatır Denayer'i sol stopere çekerse bu karar riskli olur. Terim, savunmanın göbeğini oluştururken Denayer mutlaka sağ stoperde kalmalı. Donk-Fernando ikilisinin özellikle büyük maçlardaki önemine bakarsak Donk'u orta alandan koparıp savunmaya çekmek yanlış olur.
Kasımpaşa maçında orta alanı tek başına tutan Donk'un sakatlanan Serdar'ın yerine savunmaya gelmesi G.Saray'ın tüm dengelerini alt üst etti ve yenilgi geldi. Ayrıca Denayer sağda oynarken hücumdan geriye dönüşlerde ağır kalan Mariano'nun da alanını kapatıyor.
Keşke Hakan Balta formda olsaydı da o oynasaydı.
TECRÜBELERİ AZ
Bu hafta zirve yarışı yapan takımların içinde en fazla neden G.Saray zorlandı?
G.Saray, Alanya'yı yenerken zorlandı imajını verdi. Oysa G.Saray, maçı farklı kazanmalıydı. Büyük takım eğer şampiyonluğa oynuyorsa 2-0 öne geçtiği bir maçı kendi hatalarından dolayı zora sokmamalı.
Eğer Gomis boş kaleye kafayla golü atsaydı, Rodrigues kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gol yapsaydı, G.Saray maçı daha rahat kazanacaktı. Alanya önünde skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesinin temel sebebi; G.Saray'da şampiyonluk yaşamış oyuncuların azlığı ve tecrübesizliğidir.
Örnek mi? Gomis, Feghouli, Rodrigues, Serdar Aziz, Donk, Ahmet Çalık, Latolevici, Linnes, Nagatomo gibi oyuncular kariyerlerinde şampiyonluk yaşamamış. Bu tecrübe eksikliği G.Saray'da takım olarak bir panik yaratıyor. Mariano kariyerinin başında Brezilya'da bir şampiyonluk yaşamış Denayer'in de Celtic ile bir şampiyonluğu var. G.Saray'ın şampiyonluk yaşamış oyuncuları olarak en tecrübeli isimleri kaleci Muslera, Selçuk, Maicon, Fernando, Yasin ve Sinan'dır.
Nişantaşı'nda bir ara sokakta asılan ve benim dikkatimi çeken sarıkırmızılı afişin üzerinde şöyle yazıyordu;
"Fatih hocam Belhanda ve Feghouli ile her maçı 9 kişi oynamaktansa bu ikiliyi gönderip Sneijder'i geri alıp 10 kişi oynasak daha iyi olmaz mı?" Bu pankartta Belhanda ile ilgili eleştiriye katılırım, Feghouli'yi ise eleştiririm ama asla yerden yere vurmam.
Belhanda 10 numaralı formanın hakkını vermiyor.
Skor üretmiyor
Faslı oyuncu her ne kadar "Ben klasik 10 numaralar gibi oynamıyorum. Savunmaya gelip yardım ediyorum. Rakibi kovalıyorum" dese de skor üretme konusunda kısır kalıyor.
Şut çekmiyor. Forvet arkası oynamasına rağmen rakip ceza alanına yeterince ayak basmıyor.
Bazen topuk pası fantazisi yapmaya çalışıyor, ciddi ve kritik top kayıplarına imza atıyor.
Terim bire bir görüşerek Belhanda'yı kazanmaya çalışıyor.
Faslı yıldız oyun aklı ve bireysel beceri olarak müthiş bir yetenek.
Ancak gamsız bir karaktere sahip olması yeteneklerinin yansımasına engel oluyor.
Yerliler daha farklı
Yabancı oyuncular yarışı bıraktı mı?
Yerli oyuncular şampiyonluk yarışında camianın ve taraftarlarının baskısını fazlasıyla hissederler. Yabancı oyuncular ise yenilgi sonrası yerli oyuncuların yaşadığı duygusal travmaları kafalarına takmazlar ve sonuçları doğal karşılarlar. Belhanda çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen karakter olarak aşırı rahat ve gamsız. Yapılan eleştirilere eğer kulak kabartsaydı Faslı yıldız "Bu maçı ben almalıyım" ısrarına bürünmeliydi. Bu eleştirileri Selçuk İnan yaşadığında gece kafasını yastığa rahat koyamıyordur. Belhanda kendisine yapılan ıslıklamalara tepki gösterebilir ama evine gittiğinde kendi oyunu ile ilgili asla analiz yapmaz. Yani; yerli oyuncularda oynadıkları kulüplerle ilgili duygusal bağ kurmaları ve aidiyet içinde olmaları kaçınılmazdır. Ama yabancı oyunculardan bu aidiyet duygusu beklenemez. Zaten G.Saray'da yabancı oyuncu olarak yüreklerinde aidiyet duygusunu hisseden isimler hala taraftarların gönlünde kurdukları koltuklarda oturmaktadırlar.
Bu isimlere şu örnekleri verebiliriz:
Simoviç-Prekazi-Falco-Stump- Hagi-Popescu-Taffarel-Mondragon, Elmander, Ujfalusi, Drogba ve Sneijder.
DENAYER SAĞDA KALMALI
G.Saray'ın derbiyi kazanması için hangi isim kritik önemde?
Fatih Terim'in Başakşehir ve Alanya maçlarını kazanan kadroyu değiştireceğini düşünmüyorum. Beşiktaş derbisi öncesi kafalardaki en önemli soru Serdar Aziz'in yerine savunmada kimin oynayacağıdır.
Denayer'in sağ stoperde kendini bulduğunu ve G.Saray savunmasına çabukluk kazandırdığını görüyoruz. Cezalı Serdar Aziz sol stoper oynuyordu. Terim'in bu analizi iyi yapması gerekir.
Maicon'u oynatır Denayer'i sol stopere çekerse bu karar riskli olur. Terim, savunmanın göbeğini oluştururken Denayer mutlaka sağ stoperde kalmalı. Donk-Fernando ikilisinin özellikle büyük maçlardaki önemine bakarsak Donk'u orta alandan koparıp savunmaya çekmek yanlış olur.
Kasımpaşa maçında orta alanı tek başına tutan Donk'un sakatlanan Serdar'ın yerine savunmaya gelmesi G.Saray'ın tüm dengelerini alt üst etti ve yenilgi geldi. Ayrıca Denayer sağda oynarken hücumdan geriye dönüşlerde ağır kalan Mariano'nun da alanını kapatıyor.
Keşke Hakan Balta formda olsaydı da o oynasaydı.
TECRÜBELERİ AZ
Bu hafta zirve yarışı yapan takımların içinde en fazla neden G.Saray zorlandı?
G.Saray, Alanya'yı yenerken zorlandı imajını verdi. Oysa G.Saray, maçı farklı kazanmalıydı. Büyük takım eğer şampiyonluğa oynuyorsa 2-0 öne geçtiği bir maçı kendi hatalarından dolayı zora sokmamalı.
Eğer Gomis boş kaleye kafayla golü atsaydı, Rodrigues kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gol yapsaydı, G.Saray maçı daha rahat kazanacaktı. Alanya önünde skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesinin temel sebebi; G.Saray'da şampiyonluk yaşamış oyuncuların azlığı ve tecrübesizliğidir.
Örnek mi? Gomis, Feghouli, Rodrigues, Serdar Aziz, Donk, Ahmet Çalık, Latolevici, Linnes, Nagatomo gibi oyuncular kariyerlerinde şampiyonluk yaşamamış. Bu tecrübe eksikliği G.Saray'da takım olarak bir panik yaratıyor. Mariano kariyerinin başında Brezilya'da bir şampiyonluk yaşamış Denayer'in de Celtic ile bir şampiyonluğu var. G.Saray'ın şampiyonluk yaşamış oyuncuları olarak en tecrübeli isimleri kaleci Muslera, Selçuk, Maicon, Fernando, Yasin ve Sinan'dır.
- 25.4.2018
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