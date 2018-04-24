Bafetimbi Gomis Alex'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
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    Bafetimbi 'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor

    Bafetimbi Gomis Alex'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor

    Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray'da artık herkes pazar akşamı oynanacak derbiye kilitlendi.

    1. 24.4.2018
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