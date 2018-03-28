Parçalı bulutlu

Galatasaray'ın Cumartesi günü yapılacak mali kongresine çok ciddi bir katılım olacaktır. Dursun Özbek'e muhalif olanlar şimdiden sosyal medya üzerinden örgütlenip 'kongrede buluşalım' mesajları paylaşıyorlar. Öğrendiğim kadarıyla kürsüde konuşma yapacak muhalifler Özbek'i çok ağır eleştirecekler. Eski Başkanın, mali kongrede ibra olabilmesi için kendisine yöneltilen suçlamalara tatmin edici söylemlerde bulunması gerekiyor.

Camiada, Özbek'in kulübe koydurduğu ipotekten dolayı bir rahatsızlık olduğu görülüyor. Adnan Polat döneminde Galatasaray'ın akil kişileri, hatta büyükleri kongrenin selameti adına yol gösterici konuşmalar yapmıştı. Ama Polat, 'seçim kararı al' talebine 'Ben ibra olmak için seçim rüşveti' vermem demiş ve talepleri reddetmişti.

Kongrede o dönemde yaşananlar çok çirkindi.

Polat mali açıdan ibra olurken idari açıdan ibra edilmemişti. Ben bu davranışın çok yanlış olduğunu o günkü gibi bugün de savunuyorum.

Çünkü bir başkanı mali olarak ibra ediyor ve 'hırsızlık yapmadın' diyorsun ama sırf seçime gitmediği için önünü tıkayıp idari anlamda ibra etmiyorsun! Cumartesi günü Dursun Özbek için parçalı bulutlu bir tablo var. Çünkü kongrenin havası mali yönde ibra etmemek üzerine esiyor. Dilerim sakin, kavgasız gürültüsüz bir kongre yaşarız.

Özbek de o gün gelecek üyeleri söylemleriyle ikna etmeyi başarır.