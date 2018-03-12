Risk aldı, kazandı

Sergen Yalçın görev yaptığı takımlarda çıktığı ilk maçlarda hep puan kazanmış. Sergen, Konyaspor'un başına geçince Galatasaraylı dostlarım Sergen'le ilgili, "Eyvah" diye endişeliydi. Oysa bu sezon Galatasaray ile Konyaspor birbirleriyle oynadıkları maç sayısı olarak akraba gibiydi ve birbirlerini iyi tanıyorlardı.

Üstelik Galatasaray üç maçta hiç kaybetmemiş ve Konya'ya karşı ciddi oyun+skor üstünlüğü kurmuştu.

Kağıt üzerinde favori olmak ile sahada kazanmak aynı şey değildi. İlk yarıda korkulan oldu. Galatasaray adeta "Sergen Yalçın" sendromuna tutuldu..

2'inci dakikada Donk ıskaladı, Konyasporlu Moke kafayla golü attı. Gol sonrası rakibini sahasına kilitleyen Galatasaray sağlı sollu ataklar yaptı. Özellikle Feghouli işbirliği yaptığı Mariano'nun araya attığı paslarla bol bol gol ortası yaptı. Sergen'in büyüsü mü bilemem ama 25 gollü Gomis penaltı vuruşunda kaleci Serkan'ı geçemedi. Feghouli, Konya ceza alanı içinde önüne gelene çalımı bastı ama gollük şutunda Serkan'ı geçemedi.

Gümüş ipten aldı

Maicon'un kafa vuruşunda direkten dönen topunu Gomis kontrol edip vurması gerekirken acele edince golü kaçırdı.. Konya'nın kalesini çok adamla kapatması Galatasaray savunmasının bile elini kolunu sallayarak hücuma çıkmasına neden oldu. Maicon-Serdar ikilisinin kontrolsüz çıkışlarından Volkan Şen faydalandı ama iki net pozisyonda gollere Muslera kurtarışlarıyla izin vermedi. Galatasaray oyun olarak öndeydi ama Rodrigues istediği geniş alanları bulamadı. Belhanda da sorumluluk almayınca Galatasaray hücum bölgelerinde organize olamadı.

Başta Volkan Şen olmak üzere Konyasporlu oyuncular en ufak dokunuşlarda yerden kalkmayarak hep zaman çalmaya çalıştı. Hakem özellikle Volkan'a fazlasıyla tolerans gösterdi. Galatasaraylı oyuncular gol atamadıkça gereksiz yere sinirlendi ve kart gördü.

Terim'in Feghouli'nin ataklarını besleyen Mariano'yu oyundan alması yanlıştı.

Fatih Terim'in, Donk'u çıkartıp Sinan Gümüş'ü oyuna sokması maçı kazanmak adına büyük restti. Sinan, görevini yapıp Gomis'e mükemmel bir gol ortası sundu. Ardından harika bir gol atıp Galatasaray'ı adeta ipten aldı.

Sinan'ın attığı altın değerindeki ikinci gol sonrası, kulübede ve tribünlerde yaşanan mutluluk Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşünü güçlendirecektir.