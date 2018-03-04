Oyun disiplini

Galatasaray'ın farklı galibiyetini göklere çıkaracak halim yok.

Karabük zaten düşmeyi kabullenmiş ve kadro planlamasını birinci lige göre kurmuş. Karabük'ün ideal kadrosunu yakalamış Galatasaray'a direnecek gücü yoktu. Futbolda, "İyi takım zorlu zemin tanımaz" diye kural vardır. Galatasaraylı oyuncular şiddetli yağmurda sahanın kaygan oluşunu düşünerek oynadılar.

Hücuma çıkarken ya da savunmada pas yaparken topun yerden sekecek hıza ulaşmamasına özen gösterdiler.

Gomis başta olmak üzere Galatasaray takım olarak istekli, coşkulu, arzulu ve sakindi.

Gomis sahada sinemalarda hasılat rekorları kıran fantastik film, "Black Panther" yani "Kara Panter" filminin başrol oyuncusu gibiydi. Fransız yıldız, Terim'le birlikte değiştirdiği "Duvar ol, top tut, kanatlara pas yap ve hızla hücuma git" şeklindeki oyun anlayışını Karabük'te başarıyla uygularken attığı 4 golle G.Saray tarihinde yeni rekorlara imza koydu. Gomis'in iştahı takıma pozitif olarak yansıdı.

Nagatomo iki gole etki yaparken isabetli bir transfer olduğunu gösterdi. İmkan varsa Japon yıldız Galatasaray'da devam etmeli. Çünkü oyun görüşü, top tekniği, orta yapma ve pas özellikleri güçlü.



Kartlar art niyetliydi

Feghouli'nin çalışkanlığı göz doldurdu ve galibiyetin açılış golünde Gomis'e indirdiği topun şiddet ayarı mükemmeldi.

18. dakikada skor 3-0 olmasına rağmen oyuncular "Bu maç bitti. Rakibin direnci tükendi" psikolojisine girmedi ve oyun ciddiyetinden kopmadı. Mariano sağ tarafa oyun aklı kattı. Rodrigues çabukluğu ile yine etkili ataklar yaparken Mariano'nun Belhanda-Feghouli ikilisiyle oluşturduğu pas ortaklığı hücum zenginliği yarattı. Bu zenginlikten en çok pay alan isim akıllı paslar üreten Feghouli oldu. Kupadaki Akhisar maçının en iyisi Serdar Aziz savunmada hiç riske girmedi ve ilk toplara rakipten önce müdahale etti ve çalım atmayıp Selçuk'a, Donk'a ya da Maicon'a çabuk pas yaptı.

Hakem Mete Kalkavan'ın Donk- Maicon ikilisine itiş kakışlar için gösterdiği sarı kartlar art niyetliydi. Belli ki hakemleri MHK uyarmış; kupada horoz gibi dövüşen Pepe-Soldado ikilisine kart göstermeyen Fırat Aydınus'un hatalarını, Mete Kalkavan; Galatasaray üzerinden doğrulatmaya çalıştı. Ayıp..