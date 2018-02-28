Güven kazandılar

Eren Derdiyok'un sürpriz sakatlığı sonucu Fatih Terim elindeki tek golcüsü Gomis'i Akhisar'da doğru bir kararla kulübeye çekti. Nagatomo, Linnes ve Feghouli'yi ligi de düşünerek dinlendirdi. Galatasaray'ın kulübesi çok geniş değil.

Terim santrforsuz 4-6-0 modeliyle bir Galatasaray'ı sahaya sürdü. Bu 11'in herhangi bir maçta yan yana oynaklarını hatırlamıyorum.

Galatasaray'ın Ahmet Çalık'la beraberlik golünü erken bulması Akhisar'ın performansına olumsuz yansıdı. Eğer uzun bir süre Akhisar maçı 1-0 önde götürseydi, Galatasaray'ı kompakt futbolun içinde etkisiz hale getirebilirdi.

Tolga Ciğerci koşu kalitesi ve enerjik yapısıyla Galatasaray'ın enerji santrali oldu ancak hücuma çıkarken kaptırdığı toplarla kulübeye öfkelendirdi. Terim, savunmaya, Muslera'ya ve Tolga'ya 'garanti oynayın riske girmeyin' gibi bir vücut dili kullandı.

Linnes'i Fatih Terim çalışkanlığından dolayı oynatıyor. Ama Mariano ile oynamak çok farklı.

Çünkü Brezilyalı yıldız top tekniği ile aklını mükemmel birleştiriyor. Rodrigues oyundan çıktıktan sonra Lopes- Muğdat ikilisi Latovlevici'nin kanadından çok etkili ataklar geliştirdiler.

Ancak gecenin yıldızlarından Serdar Aziz doğru pozisyonlar alırken ilk hamlelerde de çok başarılıydı.

Birbirlerine ikram ettiler

Feghouli girdikten sonra Galatasaray'ın oyun gücünü müthiş artırdı. Ama santrforsuz oynamanın verdiği şaşkınlıkla Sinan-Yasin-Feghouli üçlüsü final noktalarında birbirlerine ikramda bulununca pozisyonları harcadılar.

Sinan maç boyu ön plana çıkmadı ama kupa golcülüğünü hatırlayıp ön direkte attığı mükemmel kafa golüyle Galatasaray'a final kapısını araladı.

Kaptan Selçuk da çalışkanlığıyla etkili paslarıyla göz doldurdu. Bu galibiyet deplasmanlarda kriz yaşayan Galatasaray'a güven olacaktır.