İki farklı Cimbom

Türk Telekom'da G.Saraylı oyuncuların oynadığı coşkulu, istekli, bol pozisyonlu ve müthiş keyif veren futbol için taraftarlar "Biz şampiyon oluruz.." şeklinde yorum yapar. Deplasmandaki oyuna bakınca da şaşkınlık içinde "Bu takım Galatasaray mı?" diye sorarlar..

G.Saraylı oyuncuların zihinsel yapıları, motivasyonları oyun anlayışları, mücadele kaliteleri ve istekleri 'içerideki'' ile 'dışarıdaki' maçlara göre uyumlu olmalı.. Bunun için de Fatih hocanın kadroyu netleştirmesi gerekir. Bursaspor maçında sahaya çıkan ilk 11, 'istikrar' adına doğru isimlerden oluşuyor. İyileşmiş bir Fernando ile oyun aklı mükemmel olan formda bir Mariano, G.Saray'a güç katar..

Latovlevici ile kaleci Carrasso hariç mevcut yabancıların içinde en az ücret alan Rodrigues, Galatasaray'ın en verimli oyuncusu olarak göz okşuyor..

Bursa maçında bir gol atıp bir de Gomis'e asist yapan Rodrigues'in 5 golü 8 asist var..



Taraftar şartlıyor

Rodrigues'in peteğinden en çok balı Gomis yiyor... Fransız golcü ilk dakikadan itibaren hırsıyla, çalışkanlığıyla, önde yaptığı baskıyla hemen ön plana çıktı. Partneri Rodrigues'in pasında hareketli gelen topa tam bir golcü vuruşla ayağının içiyle 'tek vuruş' yaparak golü attı.

Galatasaray'da sakatlık ya da ceza yoksa tabelaya yazılan ilk iki Gomis- Rorigues olmalı..

Günümüz futbolunda hücum bekleri çok değerli.. Nagatomo-Linnes ikilisi bıkmadan, yorulmadan kanat bindirmeleri yaptı. Fernando'nun yokluğunda Donk basit oyunu, çalışkanlığı ile göz doldurdu.

Bir takımda tekniği yüksek oyuncu ne kadar çoksa o takım oyuna hep hakim olur. Belhanda-Feghouli gibi becerileri yüksek oyuncular sayesinde Selçuk da kimliğini buldu..

Savunmada Maicon tam bir denge adamı olduğunu gösterirken geriden rakip savunma arkasına attığı isabetli uzun toplarla G.Saray'ın hücumu çabuk başlatmasını sağladı.

Taraftarın maç boyu dinmeyen coşkulu desteği Galatasaraylı oyuncuları galibiyete şartladı.