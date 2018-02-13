Psikolojik baskı

Galatasaraylı oyuncuların Antalya'ya karşı sergiledikleri coşkulu, arzulu, istekli, tempolu ve mücadele gücü yüksek oyun sadece hem farklı galibiyeti hem de Malatya'da kaybedilen liderliği de geri getirdi..

Başarının anahtarı öncelikle kadro istikrarıdır ve her oyuncu kendi bölgesinde oynamalıdır. Terim buna dikkat ediyor.. Terim, Galatasaray'da oyuncularından hep şunu ister: "Önde rakibe baskı yapın. Disiplinli olun. Topun arkasına çabuk geçin. Ayağa isabetli pas yapın. Savunmada riskli oynamayın.

Hücuma kanatlardan hızlı çıkın.." Antalya önünde bu özellikleri sahaya yansıtan, bol pozisyon üreten ve keyif veren Galatasaray izledik. Tudor'un bozduğu Rodrigues-Gomis ikilisi maça adeta damga vurdu. Gomis'in attığı ikinci golde Rodrigues'in topu taşıdığı mesafe ile araya bıraktığı pasın kalitesi mükemmeldi. Tudor'lu Gomis geçmişte asla sırtı dönük oynamıyordu. Terim'li Gomis rakip savunma önünde duvar olup etkili toplar indiriyor ve arkadaşlarının hücumda çoğalmalarını sağlıyor.



Bu ikili bozulmaz

Belhanda artık Galatasaray'ın saha içi oyun lideri olduğunu biliyor. Faslı yıldız bazen etkisiz gibi görünüyor ama sahne aldığında etkili paslar atıyor. Feghouli'nin golünde Belhanda'nın yolladığı pasın kalitesi alkışlanacak güzellikteydi.

Belhanda-Feghouli ikilisini artık Galatasaray'ın iskeletinde hep olması gerekir.

Çünkü bu oyuncuların performansı oyun içinde "med-cezir" yaşasa da yetenekleri ve becerileri Galatasaray'ı sonuca götürecek kalite..

Terim elindeki her oyuncudan en üst verimi almak çaba gösterir ve asla sırtını dönmez. Kulübeye mahkum olan Selçuk- Donk ikilisi Terim sayesinde hayata döndükleri gibi iyi oyunlarıyla da göz dolduruyor.

Konya maçında yıldızını parlatan Linnes sağbekte Mariano'ya "Rekabette ben de varım" diyor. Brezilyalı oyuncu yaşadığı sakatlıktan sonra formda dönemedi. Sivas maçında kötü oynayan Tolga-Yasin ikilisinin sonradan oyuna girmesi Terim'in "Size sırtımı dönmedim. Kendinizi hazır tutun" mesajıydı. Galatasaray'ın liderliği yakalaması oyunculara özgüven olacaktır, zirve takipçilerine ise psikolojik baskı yaratacaktır.