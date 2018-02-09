İki yüzlü oyun

İki farklı bir G.Saray izledim.

İlk yarıda organize olamayan, pas alışverişinde hatalar yapan, saman alevi gibi kanatlardan gelen bir G.Saray vardı.

Belki de Sivas'ta alınan yenilgi oyuncuların psikolojisinde olumsuz etki yaratmıştı. Hepsi ürkek ve tedirgindi ama bir adam vardı ki, Belhanda, takımı sırtlamak için Feghouli'den de destek alarak sahanın en iyisi olarak göze çarpıyordu.

Hani "Mekan oynatıyor" diye Cem Yılmaz'ın bir esprisi var ya. G.Saray taraftarının coşkusu ve müthiş desteği tüm oyunculara itici güç oldu ve G.Saray orkestrasını coşturan bir şeflik yaptı Belhanda. Kalitesiyle ilgili, oyun zekasıyla ilgili tüm becerilerini ve yeteneklerini sahaya yansıttı ve herkes G.Saray'dan bir futbol resitali izledi. Belhanda sadece takımı yönetmedi, gol pası vermedi.

Yüksek tempo içerisinde çok koştu, rakiple boğuştu ve inanılmaz toplar çaldı. Belhanda böyle oynadığı sürece Galatasaray, zirve yarışında keyif vermeye devam eder.

Fatih Terim oyunu Belhanda'nın üzerine kurmalıdır. Ona saha içi patronluğu vermelidir. Belli ki Faslı yıldız Terim'in kendisini kulübede oturtmasından yeterli dersleri almış.



?Nagatomo doğru tercih

Son dakika transferi Nagatomo'nun ne kadar doğru bir tercih olduğunu gözlemledik. Japon oyuncu sol taraftan yaptığı etkili bindirmelerle Konya defansını allak bullak etti. Çabukluğu, hızı ve pozisyon bilgisiyle savunmanın sol taraf ihtiyacını karşıladı. Donk da riske girmeden basit oynadı.

Fernando döndüğünde G.Saray'ın oyun kalitesi yükselecektir. Rodrigues takımı öne götüren, en çabuk oyuncu. Girdikten sonra G.Saray'ın hücum zenginliğini artırdı. Gomis, iki gol atmasının ötesinde sırtı dönük, çok iyi mücadele etti ama kendisinin ikinci golünde Belhanda'nın ara pasına attığı depar ile gol vuruşunu yapmadan kaleciye gösterdiği feyk de mükemmeldi.

Hakem Ümit Öztürk bu maçı bir daha izlesin bakalım. Gomis'e yapılan hareketin karşılığı sarı değil, kırmızı kart olmalıydı. Linnes'e ve Gomis'e ikinci yarı yapılan hareketler de yüzde 100 penaltıydı. Hakemlerin süzememeleri affedilemez çünkü doğru koşu yaparlarsa yardımcılar da dikkatli olurlarsa bazı pozisyonları çözmek daha kolaylaşır.