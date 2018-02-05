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HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bu kadro olmadı

    -N'diaye ikilisi G.Saray'ın Melo-Selçuk ikilisinden uzun süre sonra yakaladığı en önemli orta alan ortaklığıydı.
    N'diaye satıldı. Fernando ciddi sakat...
    Zirveye oynayan takımlar içinde 4-2-3-1 sistemine göre şu anda en zayıf ikililer G.Saray'da bulunuyor.
    Fernando dönünceye kadar Terim bu sorunu çözemezse G.Saray sıkıntı yaşar. Terim'in elinde savunmanın önünde oynayacak hafıza kartı en güçlü olan tek isim 'dır.
    Bu alanda bana "Hangi ikili birlikte oynamaz?" diye sorarsanız cevabım kesinlikle "Donk-Tolga birlikte oynamaz" olur.. Neden mi? Bu iki oyuncu sadece rakibi karşılar ve mücadele eder.
    Sakar Tolga sadece çok koşar. Ancak bu ikili etkili uzun top atamaz, kilit pas veremez, oyuna kalite katamaz.
    Çünkü teknik kapasiteleri, becerileri, oyun zekaları üretmeye yetmez ve bir Selçuk etmez. Tolga ile Donk'un oynaması 'ın alıştığımız etkili pas kalitesine de zarar verdi.

    Ayaklar yere basmalı
    Terim'in kulübede Selçuk'u oturtması G.Saray'ın senkronunu bozdu.
    da olmayınca "Oyun yönet" anlayışı sadece Feghouli'nin üzerine yıkıldı. Kilit pas atan oyuncunu olmaması özellikle Rodrigues'in etkili bindirmeler yapmasını engelledi.
    Rodrigues'in arka direğe yaptığı ortaya Yasin koşacağına 'in alanına depar attı. Oysa 'de aynı ortayı arka direkte gol yapmıştı.
    Yasin yerine Eren-Gomis ikilisiyle başlamak daha doğru olurdu.
    G.Saray'ın bu yenilgisinde oyuna sahip olamamasının yanı sıra yanlış çıkan 11'in payı çok büyüktü.
    Terim'in Selçuk ile 'da ikinci yarı etkili oynayan Belhanda'yı düşünmemesi Tolga-Donk tercihi Galatasaray'ın yenilgisinde başrolü oynadı.
    Skor 2-0 olduktan sonra önce Eren'i sonra Belhanda'yı düşünmek geç bir hamleydi. Ayrıca Yasin dökülürken Feghouli çıkmazdı.
    Dilerim bu yenilgi G.Saray'da ayakları yere bastırır ve teknik heyetin orta alan tercihlerini bir daha gözden geçirmesini sağlar.

    • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
      1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
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