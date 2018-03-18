Terim ve Kocaman'ın sahaya sürdükleri kadro derbiyi kazanmak üzerineydi. Ancak sahadaki oyun şekline bakınca iki takım da orta alanı kalabalık tutup savunma güvenliğini ön plana çıkardı.

Fernando oynayınca Maicon-Serdar Aziz ikilisi topu oyuna sokma görevini üstlenmedi. Ama Fenerbahçe'nin Topal- Souza-Ekici ile birlikte yaptığı baskılar Belhanda ve Selçuk'un hücumu organize etmelerini engelledi. Galatasaray Rodrigues-Feghouli ile kanat bindirmelerini az yapmasına rağmen gol olabilecek pozisyonları da yarattı.

Özellikle ilk yarıda Feghouli'nin soldan bomboş depar atan Rodrigues'in önüne ayağındaki topu oynamayıp Gomis'e yaptığı pas doğru tercih değildi.

Çünkü Rodrigues topla buluşsa Galatasaray devreyi galip bitirebilirdi.

Fenerbahçe, Nagatomo'nun bölgesinden ilk yarı çok etkili ataklar yaptı.

Galatasaraylı oyuncular yeterince Japon oyuncuya destek veremedi.

Belhanda etkisizdi

Fenerbahçe'nin ataklarında Muslera, gol olabilecek pozisyonları doğru yer tutarak önledi. Belhanda'nın etkisiz oyunu Galatasaray'ın hücumda üretken olmasını önledi. İkinci yarı Rodrigues'in soldan geliştirdiği ataklarda şut ve pas tercihleri isabetsizdi.

Galatasaray adına en önemli gol atağı Nagatomo'nun şutunda Volkan'ın kestiği topa Feghouli kötü vurdu.

Gomis etkisiz gibi görünmesine rağmen mücadelesiyle Skrtel ile Roman'ı savunmaya hapsetti. Son 10 dakikada müthiş baskı yiyen Galatasaray derbiden puan çıkardıysa bunu Muslera'ya borçludur. Uruguaylı kaleci bir libero gibi oynadı. Öne çıktığı her anda vücudunu büyüterek rakip oyuncuların kolay vuruş yapmasın izin vermedi.