Özgüven kazandırdı

Uzun süredir ve özellikle Tudor döneminde büyük maç kazanma alışkanlığını yaşayamayan G.Saray, Terim'le yeniden ayağa kalktı.

Trabzon'un içeride ve dışarıda G.Saray'a ciddi bir üstünlüğü vardı. Ancak zihinsel olarak milli maç arasında mükemmel hazırlanmış bir G.Saray gözlemledim.

Top Trabzon'dayken Galatasaraylı oyuncular, önde baskı yaptılar. Topu kazanamayacaklarını anladıklarında da tüm oyuncular görev bölgelerine çok çabuk döndüler. Terim'in Florya'da yarattığı aile ortamı Türk Telekom'da mükemmel bir takım oyunu olarak yansıdı. Pas hatası yapanlar oldu ama hiçbir oyuncu hata yapanı suçlamadığı gibi yardımına gidip o hatayı kapatmaya özen gösterdi.

Rıza hocanın hücum ağırlıklı kadrosu, "Ben de kazanmak istiyorum" anlamındaydı.

Erken gol G.Saray'ın oyun temposunu eline geçirmesini sağladı. Selçuk, bir maestro gibi oynadı. Milli Takım'a çağrılmadığı için gönlü kırılan Feghouli'yi Terim öyle bir motive etmiş ki, sahada basmadık yer bırakmadı. Cezayirli yıldız, orta alanda ve hücum hattında Galatasaray'ın enerji santrali oldu.



MARİANO ÇOK İYİYDİ

Kanattan yaptığı bindirmelerle G.Saray'ın hücum organizasyonlarını artırdı. Rodrigues, koşu kalitesi ile ön plana çıkmasına rağmen final hamlelerinde dağınık ve kararsızdı. Ancak maç boyu istekli ve coşkulu oynadı. Gomis, rakiple girdiği tüm mücadeleleri kazanırken attığı gol öncesi baskı altında ve dar alanda topun dibine girmesi mükemmeldi.

G.Saray'da en önemli oyuncu Mariano'ydu. Brezilyalı, kullandığı her topta aklını devreye soktu. Riske girmedi, Feghouli'ye verdiği gol pasının şiddeti alkışlandı. Belhanda, bir devre saklanıyorsa bir devre öne çıkıyor. Özellikle de yetenekli ayaklarını ikinci yarıya saklıyor.

G.Saray'ın ikinci yarının hemen başında Trabzon'dan yediği baskıdan çıkmasını, Belhanda doğru top kullanımı, çevre kontrolü ve etkili paslar ile sağladı.

Camia ve taraftar hatta futbolcular, ilk yarıda derbi kazanamadıkları için Trabzon maçına çıkarken hiç ürkek bir tavır sergilemediler. Yani G.Saraylı oyuncuların hedefi, "İyi oynayalım, büyük maç kazanamama zafiyetine son verelim" şeklindeydi.

Trabzon galibiyeti, Başakşehir ve Beşiktaş maçları için de ciddi bir özgüven olacaktır.