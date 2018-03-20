Galatasaray'ın şansı yüzde 51
Galatasaray tribünleri takımlarının ne zaman şampiyonluğa gittiğini hissetse sürekli "Yönetim, futbolcu, taraftar, şampiyonsun Galatasaray" tezahüratını dillerden düşürmez. Yabancı teknik adamlar döneminde ciddi bir erozyona uğrayan aile kavramını Fatih Terim yeniden hayata geçirdi. Başarı için mutlaka futbolcuların, teknik heyetin, taraftarların ve yönetimin aile gibi hareket etmesi gerekiyor.
Devam ettirilmeli Terim'in Fenerbahçe derbisi öncesi takıma Türk Telekom'da yaptırdığı antrenmana 28 bin kişinin katılması taraftarların şampiyonluğa inandığının bir göstergesidir.
Üstelik bu idman dünyanın birçok ülkesinde internet sitelerinde haber oldu. Futbolcular Cuma günü saat 19.00'daki idmanda 28 bin kişiyi görünce çok duygulandılar.
Çoğu kendi ülkelerinde böyle bir destek ve sevgi gösterisine tanık olmamışlardır.
Taraftarın gücüne her zaman inanan Terim bu antrenmanları büyük maçlardan önce yaptırmaya devam edecektir ve etmelidir.
Türk Telekom'da Galatasaray eğer geriye düştüğü maçları çevirebiliyorsa oyuncuların ortaya koyduğu şahsiyetli mücadelenin arkasında tribünlerin "Size güveniyoruz" şeklindeki inançlı desteklerinin büyük katkısı vardır.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:09
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Adebayor'dan, Abdülkadir, Yusuf ve Burak'a övgüler!
Toplam 1
Yorum
Cevdet cok haklisin ama Bizim Trabzonlular begenmezler.. iki mac kötü oynasinlar hemen yuhalarlar...
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 35
Yorum
KANARYA 10 KULLANDIĞIN İFADELER, ACZİN. TÜKENMİŞLİĞİN VE ÇARESİZLİĞİN DIŞA VURUMUDUR. FENERBAHÇE BAŞKANINA YAKIŞMIYOR. BUGÜNÜ YİTİRDİK YARINI KURTARLIM
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Beşiktaş'ın sorunu bulundu!
Toplam 6
Yorum
35_BJK kulübe de oturan şu kanadalı Cyle Larin'e şans verilmeli ve bir yıldızın doğuşunu izlemeli.
Galatasaray'ın şansı yüzde 51 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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