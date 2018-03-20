Galatasaray'ın şansı yüzde 51 – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'ın şansı yüzde 51

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ın şansı yüzde 51
    Derbi maçı öncesi taraftara açık antrenmanı nasıl buldunuz?

    tribünleri takımlarının ne zaman şampiyonluğa gittiğini hissetse sürekli "Yönetim, futbolcu, taraftar, şampiyonsun Galatasaray" tezahüratını dillerden düşürmez. Yabancı teknik adamlar döneminde ciddi bir erozyona uğrayan aile kavramını yeniden hayata geçirdi. Başarı için mutlaka futbolcuların, teknik heyetin, taraftarların ve yönetimin aile gibi hareket etmesi gerekiyor.
    Devam ettirilmeli Terim'in Fenerbahçe derbisi öncesi takıma 'da yaptırdığı antrenmana 28 bin kişinin katılması taraftarların şampiyonluğa inandığının bir göstergesidir.
    Üstelik bu idman dünyanın birçok ülkesinde internet sitelerinde haber oldu. Futbolcular Cuma günü saat 19.00'daki idmanda 28 bin kişiyi görünce çok duygulandılar.
    Çoğu kendi ülkelerinde böyle bir destek ve sevgi gösterisine tanık olmamışlardır.
    Taraftarın gücüne her zaman inanan Terim bu antrenmanları büyük maçlardan önce yaptırmaya devam edecektir ve etmelidir.
    Türk Telekom'da Galatasaray eğer geriye düştüğü maçları çevirebiliyorsa oyuncuların ortaya koyduğu şahsiyetli mücadelenin arkasında tribünlerin "Size güveniyoruz" şeklindeki inançlı desteklerinin büyük katkısı vardır.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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