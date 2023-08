Bugünden yarına

Süper Lig'de ilk haftayı geride bıraktık, tüm kulüplere başarılar dileyelim, Beşiktaş'ı da iki sebepten ayrıca tebrik edelim. İlk neden; 'ilklerin günahı olmaz' derler ya hani, aslında tam da öyle değil. Peki neden? Sezon sonlarına doğru 2'nci, 3'üncü sırada yer alan takımların taraftarları istisnasız şunları söyler: "Geçmişte boş yere kaybedilen puanlar olmasa şimdi liderdik", "Düşme hattındaki falanca takıma yenilmesek şimdi fark 1'di..." Bunlar perşembenin gelişini çarşambaya bağlayan sözlerdir. Ligimizin tarihi, sonlara doğru açılan takımların değil, başlarda puan toplayıp sonradan tökezlese bile ipi göğüsleyenlerin şampiyonluk örnekleriyle bezelidir. Ligin resmi belli olunca 'Telafisi olmayan haftalara girildi' denir. Asıl telafisi olmayan zamanlar bu dönemlerdir. Sezon bitimine yakın mevcut duruma göre daha fazla koşup, mücadele ederek puan kazanabilirsiniz, maç çevirebilirsiniz. Geçmişteki yenilgileri telafi edebilirsiniz. İşte o geçmiş tam bugünlere denk düşer. 'Köprünün altından daha çok sular akar' felsefesi ancak rehavet getirir. Yani eşeği bugünden sağlam kazığa bağlayın ki ilerde telafi etmek zorunda kalmayın. Siyah beyazlılar şimdilik bunu gayet iyi yapıyor.

Diğer sebebe gelirsek... Sezon başlarında her kulüp kadro değiştirir, yıldızlar gider yıldızlar gelir, yeni oyunculara göre yeni sistemler kurulur ve istisnasız her takımda bir adapte süreci yaşanır. Yani takım 'olmak ya da olmamak' sürecinin başladığı dönemdir, 'işte bütün mesele bu.' Beşiktaş'ta ise böyle değil. Ortada zaten bir ekip işi var. Çünkü rakipler yıldıza boğulurken geçen yılın aynı kadrosuyla sezona başlayıp, üstüne koyup takım olgusunu güçlendiriyor. Kartal yeni sayfa açmıyor; kaldığı yerden devam ediyor. Takım 'olmak ve daha iyi olmak' arasında çalışıyor. Rakiplerin kalesi dövülürken Beşiktaş direkleri dövüyor. Mesela Karagümrük sınavı şans da yanında olsa en az 4 farkla kazanabileceği bir maçtı. Neticede hem serinin sürmesi hem de sonlara doğru kaçan puanlara yanmamak adına Beşiktaş için Avrupa'dan sonra lige de galibiyetle başlamak değerliydi. Üst üste 4 resmi maçını da kazanmış bir ruh var ortada. Üstelik daha pek çok eksiği olmasına rağmen... Her galibiyet daha da güçlenen bağ, her zafer artı öz güven. Ne diyelim durmak yok yola devam. Şerefinle oyna, hakkınla kazan.