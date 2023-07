Geç ve güç

2023-2024 sezonu neredeyse geldi kapımıza dayandı. Transferler arka arkaya açıklanmaya başlasa da Beşiktaş taraftarı hala geç, hatta rakiplerin aldığı isimlere göre geride kalındığı görüşünde. Bu bir yere kadar doğru olabilir. Ama ibret alınması gereken tarihin tekerrür de edebildiğini düşününce şöyle bir hafıza yoklamak farz oluyor... Misal; Beşiktaş geçen sezon ligin bitiminden itibaren geçen aynı sürede 5'i Premier Lig patentli 11 futbolcu almış, bunlardan kimi ara dönemde gitmiş kimi ise ülkesinde bile 'beceriksiz' olarak anılmıştı. Hatta bir Dele Alli örneği vardı ki evlerden ırak! Sonuç: Çok daha fazla transfer yapılarak üstelik yıldız isimlerin de geldiği kadro, sezon bitiminde Şenol hocanın ancak toparlayabilmesiyle 3. olmuştu. Fikret Orman dönemindeki 2017-18 takımına bakmazsak taşın altı eksik kalır. Quaresmalar mı dersin, Pepeler mi, Medeller, Adriaonolar, Vidalar, Taliscalar, Babeller mi? Kimi istersin? Siyah beyaz formayla sahada görülen her ismin yıldız olduğu bir takımdı ama lig bittiğinde 4. sıradaydı. Tam tersi... Yıldız ne kelime alt yapıdan çıkan Ersin, Rıdvan gibi oyuncuların olduğu 2020-2021 sezonunda ise Sergen hoca kulübede oynatacak adam bulamamıştı da Beşiktaş buna rağmen çatır çatır şampiyon olmuştu. İki hatırlatma daha.... Bugünlerde Al Nasrr'da Ronaldo'yu gölgede bırakacak performans gösteren Talisca, 2016-17'de Beşiktaş'a transferin bitimine 1 hafta kala gelmişti. Aynı dönemde Aboubakar da son gün imza atmıştı. Yani bazı iyi şeyler zaman almıştı. Yemeği hazırlamak! Velhasılı kelam asıl sonuç çıkıyor ortaya: İlla yıldız isim alıp, çok ve erken transfer yapmaktan geçmiyor başarı. Uyumu, kimyası, maaş ödemesi, yabancı oyuncuların sayısı, bunların kendi içindeki gruplaşmaları, taktiği, hocası vs vs derken onlarca parametre var. Şahsi fikrim, Beşiktaş'ın elindeki en değerli isim Şenol Güneş'tir. Şenol hoca eldeki malzeme neyse ona göre bir menü hazırlayıp koyar sofraya. Tat verir oynattığı takım. Lezzetlidir. Kaliteli 2-3 takviyeyle geçtiğimiz sezon oynanan iyi futbol bir iki seviye yukarıya çıkabilir. Ki zaten Şenol hocanın elindeki kadro ne olursa olsun en iyisini yapacağını taraftar da gayet iyi bilir. Elbette kimin geldiği önemlidir ama klasik de olsa öncelik takım olabilmektir. Gerekirse beklemeye devam edelim fakat diğer takımlara bakıp isyana da geçmeyelim. Rakiplerin "Beşiktaş'ın elinden aldı" denilen oyuncularını da sezon içinde bir görelim! Hiç boş yere kelam etmemiş atalarımızın bir sözüyle de bitirelim: Geç olsun, güç olmasın. Beşikt'aşk'la kalın...