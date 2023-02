Omurga!

Erteleme maçlarıyla futbola dönüyoruz.

Aşkın ve kardeşliğin gönderine bayrak çekerken, yardımların en görkemlisine imza atarken ve ölen insanların yasını tutarken, futbolun sadece futbol olmadığını göstermek pozisyonundayız.

Bu kadar güzelliği sergileyen bir ülkenin, en azından vicdani problemleri çözmüş olmasını umuyoruz. Perdelerin alkışlarla açılmasını ve alkışlarla kapanmasını.

H H H

Basel maçında Trabzon tribünlerinde "Vira" grubunun ceket iliklenen koreografisi, yardımlaşma ve dayanışmanın minnetine mahsuben tüm ülkelere teşekkürüdür. Bu görüntüler futbolun ve insanlığın evrensel dilidir.

O koreografide yardıma koşan ülkeler kadar Meksikalı kurtarma köpeği Proteo'ya gösterilen saygı Trabzon'dan bütün dünyaya yayılan "canlı" yayındır!

İnsanlara can verebilmek için canını veren bütün "canlılara" mahsuben!

H H H

Bazı hikayeler küçük bir pencereden kocaman dünyayı gösterebilmek içindir.

"Babasının elinden tuttuğu küçük kız çocuğu, yolda yürürken hüzünlü bir yabancıya gülümsedi.

Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep oldu.

Bu hava içinde yakın geçmişte kendisine yardım eden bir dosta teşekkür etmediğini hatırladı.

Hemen telefonuna uzandı, teşekkür konulu güzel bir not yolladı.

Arkadaşı bu teşekkürden o kadar keyiflendi ki, her öğlen yemek yediği lokantada garson kıza yüklü bir bahşiş bıraktı.

H H H

Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu, sanki güneşli bir havayı içine çekti.

Akşam eve giderken, aldığı bahşişin bir kısmını her zaman köşe başında oturan fakir adamın şapkasına bıraktı.

Adam öyle minnettar oldu ki, başını kaldırıp uzak kıyılara baktı.

Işık topladı yakamozlardan.

İki gündür boğazından lokma geçmemişti, karnını ilk defa doyurduktan sonra, ıslık çalarak bir bodrum katındaki tek odalı evinin yolunu tuttu.

Yolda bir saçak altında titreşen köpek yavrusunu görünce kucağına alıverdi.

"Bu gece senin meleğin benim" dedi, çocuğunu yemeğe çağıran anne gibi.

H H H

Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu, sıcak odada sabaha kadar koşuşturdu.

Sabaha karşı apartmanı dumanlar sardı, bir yangın başlıyordu.

Dumanı koklayan köpek öyle bir havlamaya başladı ki, önce fakir adam uyandı sonra bütün apartman.

Anneler babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını kucaklayıp ölümden kurtardılar.

Bütün bunların hepsi, beş kuruşluk bile maliyeti olmayan bir tebessümün sonucuydu.

O küçük kızın tebessümü." H H H

Beklediklerimiz çok şey değildir.

Rakibine faul yaptıktan sonra elini uzatıp insani bir bakış atılması, maç bitiminde sonuç ne olursa olsun yöneticilerin kurdukları cümlelerin kalbe dokunmasıdır.

Başkalarının haksızlığına kapanan pencerelerin sonuna kadar açılması, masada karanfillere yer kalmasıdır.

Bütün yanlışlar insanların kendilerine geç kalmasından doğmuştur.

Oturdukları yerden çıngar çıkarmak için tetikte bekleyenler zarafet için ayağa kalksın.

Dik durmak her mesleğin omurgasıdır!