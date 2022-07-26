Hata!



ara transferin sırtını sıvazlarken, başkanların kendi elleriyle gömdükleri bir hazine sandığıymış futbol. "Sandığımız gibi" olmasa ne yazar! Nasılsa sezon sonunda bir kazanan çıkar, çok kaybeden! Haybeden transferlerin acısı kimden çıkarsa hesabı da onlar sorsun! Vurgularımızın isabet ettiği yerlerde de varsın kırılan ayna olsun!



Bırakın parayı güzel insanların bile kolayca harcandığı bir ülkede unutulanları hatırlatmak zorundayız. Eski zamanlarda kalan adaleti, zarafeti ve adamlığı mesela! Futbolun içinde "hal ve gidişin" önemi yok, o yüzden çirkinlikleri her yıl yenilenen futbolcuların varlığını savunmak edepsizliğin ömrünü uzatmaktır. Hala sahip çıkılmayan ilkeler gün gelir bütün takımı silkeler. Sonra da anlat bakalım "dış güçler masalının" bilmem kaçıncı versiyonunu!



Ne yazık ki güzel düşünen insanlara değer verilmeyen bir düzenimiz var. Altınordu'yu 10 yıl aralıksız çalıştıran ve Süper Lig'in kapısına kadar getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "rekabet kulüpleri uçuruma sürüklüyor" dedi. Kim duydu da bu cümlenin içindeki karakteristik yapıya kim uydu acaba? Bu ülkede altyapı uzmanı bir adamın kurduğu cümlelerin hükmü yoksa kaybedecek zaman çok demektir. Ne diyelim hülle uzmanları sağ olsun. H H H

Bu sezon umutlu olduğum gerçekler de çok. Mesela Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Kiminle konuşsam hakkında çok güzel şeyler duyuyorum. Olumlu başlangıcın önü açıkken yapılacakları bekleyelim ve görelim. Emniyetin birçok kademelerinde müdür olarak görev yapan, futbolun içinde aktif rol oynayan yıllanmış dostum Gökhan Özsavaş Temsilciler Kurulu Başkanı olarak federasyonda görev aldı. Futbolun güzel insanlara ihtiyacı var.



Fenerbahçe yarın Dinamo Kiev'le rövanş maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi özleminin sona ermesi adına önemli bir maç. Savunma ve orta alan kurgusu oturmasa da ofansif yanı üst düzey bir Fenerbahçe'nin taraftarına keyif vereceğini düşünüyorum. En büyük güvence Jorge Jesus. Saha kenarındaki duruşuyla bile ilginç bir güven duygusu yansıtıyor. Ciddiyeti ve bilgisi uyum içinde bir adamla Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalması imkansız.



Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçına gelen 20 bine yakın taraftar görüntüsü Okan Buruk ve takıma olan inancın tribünlere yansımasıdır. Seferoviç tam isabet Leo Dubois sağlam, diğerlerinin uyumu için zaman gerekiyor ama geçen sezonun çok üstünde bir takım izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.



Hazırlık maçları eksikleri görmek kadar, hataları yolundan çevirmek demektir. Sosyal medya adam asmaca oyunlarına zemin hazırlasa da genç ve terbiyeli yeteneklerin daha sezon başında bu şekilde hırpalanmasına gerçek taraftar razı olamaz. Kimin cümlesiydi hatırlamıyorum; "çocuklar kırlarda oynarken olsun depremler." O yüzden bu cümlenin kardeşini de genç futbolcuları ipe çekenler için kullanacağım. "Bırakın da hazırlık maçlarında olsun hatalar!"