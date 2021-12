İnşaat!

Fenerbahçe'de sistem inşaatı devam ederken, Rizespor karşısında kazanmanın temelindeki projenin mücadele olduğu gördük.

4 gol atan Fenerbahçe'yi alkışlarken, "madem gülün dikenini dert ediyoruz, kaktüsün çiçeğini de görmek gerekiyor" dedik.

Yetenekli futbolcuların gelişen dinçliğine iyimser gözle bakarken, sezon başından beri "enerji ortalaması "değişmeyen adamları işaret ettik. Biri Szalai diğeri de Ferdi Kadıoğlu. İkisi de pozisyonun başlangıcıyla bitişi arasında zerre kadar kaçak dövüşmüyor!

H H H

Her takımın Rizespor gibi sıradan olmadığını biliyoruz.

Ama kalitesini ortaya koyduğu zaman Fenerbahçe'nin neler yapabileceği gerçeğini de görüyoruz.

İstediklerinde çok olanların istemediklerinde yok olmalarının sebeplerinin ortadan kalkması için yanlışların doğrulanmaması gerekiyor.

O yüzden kolay puan kaybeden bir takımın yerini alması beklenen yeni Fenerbahçe gerçeğine mahsuben, maçın sonunda asıl notumuzu da Pereira'ya gönderdik.

"Ya futbolla barışacaksın ya da kötü tesadüflerle uğraşacaksın!" H H H

Trabzonspor kazanma kurgusunu her hafta kanıtlarıyla sunuyor.

Sükse yok, şatafat yok, sahada kazanmaya uygun hale getirilmiş bir takım duruşu var.

Özel bir savunma oluşmuş, mücadele ve müdahale kardeş.

Orta alanda genişlikler yaratarak rakip alana disiplinli yüklenen başka bir takım da yok.

Yetenekli adamların skoru belirleme gerçeğini herkes dile getiriyor da Beşiktaş takımında "işe yaramıyor" diye elden çıkarılan Dorukhan'ın verdiği mücadele de parmakla gösterilmeli.

Kazanmakla hayal gücünün zenginleşmesi arasındaki arkadaşlık bağları kuvvetlidir ama bu kadar kazanmanın yan etkileri de olacaktır.

Kimse sonuna kadar kazanamaz olsa da Trabzonspor'un ligin sonuna kadar istikrarını korumakla eğitildiğinden şüpheniz olmasın.

Av ile 'Avcı'nın hiçbir zaman yer değiştirmeyeceği gerçeğine mahsuben.

H H H

Galatasaray-Altay maçında Cüneyt Çakır faciası yaşandı.

Galatasaray'ın verilmeyen bir penaltısı var, yediği beraberlik golü penaltı değil, attığı golde de faul var.

Peki hakemin cinayete meyilli olduğu durumlarda VAR ne işe yarar?

Onlar adaleti YOK etmekle görevlendirilmiş hakem topluluğunun fertleri.

Her zaman söylüyorum; futbolumuz hakem çöplüğüdür, başkanlar ve yöneticiler de sadece kendilerine geri dönüşüm!

Eğer gerçekten adaletsizliğe karşı duruluyorsa, kulüpler sadece canları yandıkları zaman değil, rakiplerinin canları yakılırken de haykıracaklar!

Vicdan ateşi her zaman yanmalı.

H H H

Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu formalarını giyen "Bay Gol" Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti.

"Bay Gol" yakıştırması attığı gollerdeki incelik kadar kendi zarafetinden geliyordu.

Temiz bakışları ve aydınlığıyla her takım taraftarının sevdiği biriydi.

O insanların serveti onuruydu.

Şimdiki nesil böyle bir adamı izleyemediği için kendilerini talihsiz saysın. Şimdiki nesil kaba saba adamları formalarının içinde görmekten rahatsız olmuyorsa, bunu da "zamanın yenilgisi" saysın!

Osman Arpacıoğlu güzel insandı, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın.