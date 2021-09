Kurgu sağlam

Neresinden bakarsanız Fenerbahçe kaliteli bir takım. "Birlikte hareket edersek her takımı yeneriz" diyecek kadar inançlı, disiplinli ama çözülmesi de zor bir takım. Rakibi düğümlerken bazen kendine de düğüm atabiliyor. Maçın ilk yarısında rakibin oyunu geride başlatmasına gösterilen baskının ve atılan iki golün ardından sonucu sorgularken "bir ihtimal daha yok" diyorsunuz. Ama ikinci yarıda tamamen kendi hatalarının eseri bir gol yedikten sonra maçı sorgularken "her ihtimale karşı" düşüncesine kapılıyorsunuz. Biz buna sezon başı halleri diyoruz. Geçmiş sezonlardaki yanlışların yeni versiyonlarını kimsenin görmek istemediğini en iyi biçimde Pereira biliyordur kuşkusuz.

Zaman zaman adam kaçırsa da ligin en sağlam savunma kurgusu Fenerbahçe'de. Gelecek zaman içinde Fenerbahçe'nin bu savunmayla yenilmesi en zor takım olacağına da şüphem yok. Takımın kalbi oradan atıyor. Ayrıca Szalai ve Kim Min Jae'nin "sportmen duruşları" özel olarak alkışı hak ediyor. Maçın adamı tek devrelik de olsa Valencia. Olması gereken yerde ve yapması gerekeni yapıyor. İki golde de onun mührü var. Ama bir gerçek var, elinizde böyle sihirli bir adam varken onun yol arkadaşlarını da iyi seçmek gerekiyor. Özellikle Berisha'dan bahsediyorum.

Mesut Özil'in yokluğuna insanın içi acıyor. Bu kadar yetenekli olup 85'inci dakikada oyuna girmenin ona vereceği bir rahatsızlık olmalı. O formayı Mert Hakan Yandaş kapabiliyorsa, Mesut Özil'in kendine soracağı sorular da olmalı. "Bendeki yeteneği ayağa kaldırmak için gerekenleri niye yapmıyorum?" gibi mesela. Geçen sezonların "ince işçisi" Gustavo'nun bu sezon dişli bir duruşu var, mücadeleden kaçmıyor, üstelik lokalize tarzı bıraktı sahanın her yerinde. O yüzden her zaman söylediğimi bir kez daha yineliyorum; yetenek çok şeydir ama emek her şeydir.

Fenerbahçe iyi yolda, ligdeki takımların durumuna baktığımız zaman Adana Demirspor ve Hatayspor gibi iki zor deplasmanı kazanmak Başakşehir yenilgisini kenara atacak kadar değerli. Taraftarlar özellikle Saracoğlu'nda bol gollü maçları izlemeye hazır olsun. Çünkü rakiplerinde olmayan birçok şey bu sezon Fenerbahçe'de mevcut. Her ne kadar çözülmez bir takım görüntüsü verseler de bazı gerçekleri "tercüme" etmekte zorlanmadığımız kesin.

Sakat futbolculardan canı çıkan Beşiktaş liderliğin tören alanından da hızlı adımlarla çıktı. Ama hala çürük elmaları takıma koymayı "çaresizlik" gibi göstermesinler. Bir arpa boyu yol almayanlar Beşiktaş'ta forma giyiyorsa, o adamlara ihtiyaç duyulması bile Beşiktaş'ın kaybetmesine gerekçedir. Büyük takımlardaki hiçbir futbolcu beyaz bayrak asmaz ölümüne koşar. Kimlerden bahsettiğimi Beşiktaş taraftarları da biliyordur kuşkusuz.

Hakemlere gelince, bazıları adaletsizliğe yapıştırılan "sticker" gibi. Onların yakalarına yapışmadıkça futbolda adaleti mumla arasak bulamayacağız. Hoş, kimsenin adalet aradığını falan da zannetmiyorum!