Cesaret!

Hafta sonu ligde maç olmamasının getirdiği boşluğu benimle sohbet ederek doldurmak istediğini söyleyen liseli gençle futbol konuşmak ilginç geldi.

İki sezondur yapılan transferler Fenerbahçe'nin en şımarık gerçeğiydi de "şimdi enkaz kaldırma çalışma yapılıyordu.

"Transferleri Emre Belözoğlu yapıyormuş." "Yapsın" dedim, "Comolli'nin kasayı boşaltmasıyla Emre'nin takımı doldurması arasındaki farkı da görmüş oluruz." İki sezon önce açılan yaraların şimdiki zamana ödettiklerine mahsuben!

***

Sevimli bir delikanlıydı, okul kitaplarının dışında kitaplar okuduğu belliydi ama özlemleri de ortadaydı."Bu sezon gol sıkıntısı çekmeyiz" derken Samatta'yı işaret etti, "öyle görünüyor" diye onayladım.Yenilerin analizini yaparken asların peşine takıldı."Hakkı Abi Gustavo gerçekten kaçak mı dövüşüyor?" "Evet" dedim "sorumluluk almaktan kaçıyor, istese çok daha fazla katkı sağlayabilir." "Emre Belözoğlu orta sahanın ciğerini bilir de Gustavo'yu görmüyor mu?" "Bu Emre'nin işi değil" dedim, "bunu görmesi gereken kişi Erol Bulut !" İçindeki yarayı deşmişim meğer, "Erol Bulut'a acayip kızgınım" derken gerçekçi bir teşhis yaptı."9 kişilik Hatayspor karşısında Erol Bulut'un korkaklığı yüzünden 2 puanımız gitti." Sezon başında kaybedilen iki puanın sezon sonunda kaç puan ettiğini bilen taraftarlardan biriydi, gerçeklere yakın fanatizmden uzak!

***

"Transferlerin hepsi doğru isim mi?" diye sordu da "hayır" dedim "Mert Hakan Yandaş gibi sıradan birine o kadar para verilmesi yanlıştı." "Thiam'ın da boş çıktığını söyleyince; "semt pazarından aldığın incirlerin hepsinin sağlam çıkma ihtimali yoktur" diye karşılık verdim. Serdar Aziz 'i işaret etti bu kez, "keşke bir takım onu alsaydı" dedi."Gitmesini neden istiyorsun?" diye sormama bile gerek kalmadı.Meğer benim gördüklerimi o liseli çocuk da görüyormuş, "her pozisyonda adama giriyor topa değil, çok insafsız!" "Helal olsun sana" dedim, "gönül verdiğin takımın içindeki yanlışı görecek kadar yüreklisin!" Serdar Aziz'in liseli bir genç tarafından bile teşhis edilmesinin değeri büyüktü ama onun bu zalimliğini yıllardır izleyen hakemler bu ülkede çok küçüktü.

***

"Şampiyon olur muyuz?" diye sormadı, ben de onu bu konuda yalnız bıraktım.

Çok transfer yapmakla şampiyon olunamayacağını benim kadar o da biliyordu çünkü.

Umuda yol gösteren Fener olmak için cesaret gerekiyordu ve o cesareti Erol Bulut'ta görmemişti.

Giderken cebinden çıkardığı sigarayı yakınca çok şaşırdım, "bu yaşta sigara mı içiyorsun? Sana hiç yakışmadı" dedim de noktayı fena koydu; "alıştıranlar utansın!"