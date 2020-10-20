Değişim!

Fenerbahçe'de futbol adına iyiye giden gerçekler var ama soru işaretleri de çok.

İzmir'de farklı kazanacağı varsayılan baskılı oyun son çeyrekte galibiyeti koruma sahnelerine dönüştü.

Neredeyse Fenerbahçe zor bela kazandı.

Maçın genelinde iyi oynayan bir takım kendi yoluna taş koyup yanlışlarını doğrulayan bir rakip yaratıyorsa o takımdaki sorunlar da yadsınamaz.

Maç iyi giderken yanlış oyuncu değiştirenler kendilerini asla değiştirmeyecek olanlardır ve asıl tehlike de buradadır.

Soru: Bir teknik adam işleyen bir takımı niye bozar?

Cevap: Taraftarlarına Karagümrük maçında olduğu gibi ecel terleri döktürmek için.

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Evet, Fenerbahçe'nin kaçırdığı goller de çok netti.Bu da şunu gösteriyor öyle net pozisyonları harcamanın adı beceriksizliktir ve başka takımlarda kral olanların Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatma olasılığı büyüktür.Unutmayın; parlayan her şey altın değildir.Ayrıca Fenerbahçe savunması takımın en zayıf halkası.Guilherme karşısında nal toplayanlar vardı!

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Ozan Tufan beni şaşırtmaya devam ediyor.Orta alanda un alıp ekmek veren değirmen gibiydi de kendisini sahada izlerken, "helal olsun" dedim.Birçoklarının yeni sezon reçetesinde adı yoktu ama doğrusunu söylemek gerekirse, " Göztepe karşısındaki Ozan Tufan takıma ilaç gibi geldi!"

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Maçın hakemine gelirsek, bizler gördüğünü çalabilen hakemleri görmek için uzun yıllar beklemeye mecburuz.Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı öncesi Ozan Tufan'ın hareketi net faul.Fenerbahçe aleyhine verilen penaltının hakemlikle ilgisi yok.Neyle var?Hakem olmayı YOK sayan duruşla!Peki, Fenerbahçe'nin penaltısında Ozan Tufan'ın uyarısıyla VAR'a giden bir hakem, Serdar Aziz 'in penaltıyla ilgisi olmayan pozisyonu için neden uyarılmadı?Saha dışındaki suçlar sahanın içine sızıyorsa, bu pozisyonların cinayet fragmanları olması ihtimal dahilindedir.

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