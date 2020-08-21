Yolcular!

Fenerbahçe transferde en çok para harcayan kulüp. "Transferleri nasıl buldun?" diye sordu bir arkadaşım. "Her zamanki gibi" dedim de "nasıl yani?" diye karşılık verdi. "Yani" dedim, "hiç zorlanmadan gerçekleşen transferler soru işaretlerini de yanında getirir." "Sana da bir şey beğendirmek zor" dedi de "herhalde organik bir hücreye çekirdek transfer edildiğini zannediyorsun!" diye karşılık verdim. Transfer edilenlerin imza atması ayrı güzeldi de sezon içindeki duruşları aynı güzellikte miydi? "Bunlar planlı transferler değil" dedim, "kulüplerinden ayrılanlara açılmış kapılar!" "Yani dedim, "yapılanlar nokta transferler değil."

***

İki sezonda 50'nin üzerinde transfer yapılan bir kulüp gerçeği vardı önümüzde. Sanırım bütün mesele sezonu kurtarmaktı. Ben sordum bu kez; "transfer edilen futbolcuların sezon sonunda da arkasında durabilecek misin?" "Mücadele ederlerse dururum" dedi. "Birçok futbolcu sonucu değiştirmek için savaşmıyor!" diye not düşerken, "futbolcular Fenerbahçe'nin parasını çalmasın, biraz da dönülmez akşamın ufkundan maçı döndürmenin şarkılarını çalsın!" dedim. "İşte bu konuda yanındayım" diye karşılık verdi.

***

Transfer edilen futbolcuları teraziye koyduk birlikte. "Novak konusunda zerre kadar şüphem yok" dedim, "Fenerbahçe'ye en çok katkıyı bu adam sağlar." "Peki ya Sosa?" diye sordu, "karakterli bir oyuncu" dedim, " Trabzonspor arkasından boşuna teşekkür mesajı yayınlamadı." Vedat Muriç 'ten başka bir yabancının transfergetirisinin olmadığını belirtirken, "eldeki işe yaramaz yabancıların yükü nasıl boşaltılacak?" diye sordum. "Hepsi hallolur" derken kendilerini rahatlatan taraftar duygusuna saygı duydum. Fenerbahçe'nin içine düştüğü girdabı görmezlikten gelmesine de "düş kuranların yükleri her zaman hafifler" diye karşılık verdim.

***

Sinan Gümüş 'ün transferini "eh işte" diye yorumladım ardından da "asla bir kurtarıcı olmaz" notunu düştüm. "Thiam birçok şeyin sebebi olur" dedim, "çabukluğuna mahsuben! "Ama Vedat Muriç çok aranır." Mesele Mert Hakan Yandaş'a gelince, "böyle bir adama 22 milyon lira verilmesinin bir transfer şaşkınlığı olduğunu inkar etmedim. Yanlışların yüzüne gerçeği çarpmak da bizlerin görevi değil mi? Ve asıl meseleye geldim. "Fenerbahçe'nin kalecisi yok!" "Haklısın" dedi, ikimizin de ortak düşüncesi; "geçen sezon birçok maçta kale boştu!"

***

Soru işaretlerinin çengeli doluydu. Taraftardaki ruhsal direnci futbolcularda görecek miydik? Sadece sezonu kurtarma duygusunun ödeteceği yeni bedeller olacak mıydı? Transferleri sihirli küre olarak görenler beklediklerini bulacak mıydı? Derinlikler inilmez olan değildir, derinlere inmek ve her ne şekilde olursa olsun doğrulara gönül vermek istiyorsanız, gerçekler de yanlışlar yana da değildir. O yüzden soru işaretlerinin çengeli doluydu. Taraftardaki ruhsal direnci futbolcularda görecek miydik? Sadece önümüzdeki sezonu kurtarma duygusunun ödeteceği yeni bedeller olacak mıydı? Transferleri sihirli küre olarak görenler bu defa beklediklerini bulacak mıydı? Bu soruların cevapları için sadece beklemek zorundaydık. Ama unutulmasın ki iki sezondur bütün yanlışlıklar; transferlerde yolunda gideceği varsayılan yolcularla gerçekleşmiştir.