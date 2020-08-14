Huzur resmi!

Halk tarafından çok sevilen bir kral, huzuru en güzel biçimde resmedecek sanatçıya büyük ödül verileceğini ilan eder. Yarışmaya çok sayıda sanatçı katılır. Günlerce çalışır birbirinden güzel resimler yaparlar, sonunda eserlerini teslim ederler. Tablolara bakan kral sadece iki resimden hoşlanır ama birinciyi seçmek için karar vermekte zorlanmaktadır Resimlerden birinde sükunetli bir göl vardır. Göl, bir ayna gibi etrafında yükselen dağların görüntüsünü yansıtmaktadır. Üst tarafta pamuk beyazı bulutlar gökyüzünü süslemektedir. Resme bakan herkesin ortak düşüncesi harika bir huzur resmi olduğudur.

***

Diğer resimde ise dağlar vardır ama engebeli ve çıplak dağlar. Üst tarafta öfkeli bir gökyüzünden yağmurlar boşalmakta şimşekler çakmaktadır. Dağın eteklerinde ise köpüklü bir şelale çağlamaktadır. Kısacası resimde pek huzurlu bir görüntü yok gibidir.

***

Fakat kral resme daha dikkatli bakınca şelalenin ardında kayalıklardaki çatlaktan çıkan minicik bir çalılık görür. Çalılığın üzerinde ise anne kuşun örttüğü bir kuş yuvası görünmektedir. Sertçe akan suyun orta yerinde anne kuş yuvasını kurmuş harika bir huzur örneği sergilemektedir. Ödülü ikinci resim kazanır. Kralın bu konudaki açıklaması da ilginçtir. "Huzur hiçbir gürültünün sıkıntının ya da zorluğun bulunmadığı yer demek değildir. Huzur bütün bunların içinde bile yüreğimizin sükun bulmasıdır."

***

Sayın Ali Koç! Kulüp başkanlığı her türlü çaresizliğe karşı koyabilme gücünü kendinde bulabilmektir. Her hafta bir şeylere dert yanmakla başkanlık yapamazsınız. Geldiğinizden beri özneniz para! Sizin harcadığınız parayı da hiçbir başkan harcamadı. Köşeye sıkıştık demekle belki kendi çaresizliğinize ve olası tepkilere karşı kalkan oluşturuyorsunuz dersek haksızlık etmeyiz.

***

Bir gün de çıkın ortaya! "Bizler köşeye sıkıştırılsak da bunların üstesinden geliriz" deyin. "Bizler gerekirse 11 tane gençle oynar asaletimizden ödün vermeyiz" diye haykırın. Kusura bakmayın ama bu takımın gelirinden fazla gideri olduysa ve siz yanlış transferlerle milyonlarca doları çöpe attıysanız, kampanya bile yaptığınız halde ayağınızı yorganına göre uzatmadıysanız meselenin çözümünü kendinizde arayın.

***

Unutmayın ki bu ülkede sistemin yazısı da birdir turası da! Fenerbahçe parayla büyük olmadıysa huzuru en güzel resmedecek gerçek asalettir. O yüzden sizlerin yerine biz haykırırız! "Futbolun marka değeri de yere batsın parası da!"