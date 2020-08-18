Musluk!

Bayern Münih'in Barcelona'yı parçaladığı maçta ortaya çıkan en önemli gerçeğin adı gençliktir. Büyük düşünmekle yapılan yatırımın karşılığı nasıl alınıyor gördük. Bizde bit pazarına nur yağıyor, futbol gençlikten firar! Soru: Hala eski diye satılanı yeni diye alanlar kendilerini sürekli erteliyorlar da nereye kadar! Cevap: Başkanların sürüklediği bataklığa kadar!

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Ülkemizde kendi koltuklarını düşünen yöneticiliğin kamburudur futbol. Transferin lideri para, yeni moda gerçeklerimiz de caba. Bu mevsim imza attırılan futbolculara "karakter" konulu övgülü sözcükler eşantiyon olarak veriliyor. Karakteri evlat edinmek için "babacan" olmak gerekir, çocukları sevmek gerekir ve ağızdan çıkanların kulaktan duyulması gerekir. Birbirlerine "deve kini" besleyen başkanların karakter analizi yapılsa daha anlamlı olur ama bu ülkede "karaktersiz filmler" bile kapalı gişe!

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Onca batık gemi, onca kuruyan deniz ama buna rağmen gençlerin önünde anaforlar! Birkaç maç sonra ortaya çıkacak olan nefes darlığını gençlerin varlığına armağan edenler aslında transfer yapmıyor apoletlerini cilalıyorlar. Ve bıraktıkları yerden yeniden başlıyorlar yanlışlarına. Bayern Münih 19 yaşındaki gençleri korkusuzca oynatırken bizimkiler iskambilden evler yapıyor. Bütün hedefleri ligi silip süpürmek! Bu ülkede dandik bir şampiyonluk uğruna ne filmler izledik ne hakemler gördük. Peki, gençlik rüzgarının her şeyi silip süpürdüğünü görecek miyiz?

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Şu sıra havalar iyi. Fenerbahçe'ye bakıyorum, hazırlık maçında İstanbulspor'u yenerken umutlar mavi. Sezon başında cümleler gürül gürül akar da yarınlara bakmak gerçeğine el atacak birileri çıkmayacak mı? Buruşmuş kağıtları toplayıp geri dönüştürmekle mesele halloldu mu? Transfer edilen gençler kimlere kiralanacak? Sezonu kurtarmaktan başka çaresi yok mudur bu takımın? "Yarınlar" diye bir gerçeğin temelini atmayı ne zaman düşünecekler?

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Trabzonspor'a yapılan UEFA haksızlığının bedeli olarak büyük ikramiyeyi kazanan ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak olan Beşiktaş'a bakıyorum. Elinde Sivasspor'da harika bir sezon geçiren Fatih Aksoy gibi genç bir oyuncu var ama gözünü kırpmadan Alanyaspor'a satabiliyor. Kendi evladına bu kadar hayırsızlık yapılır mı? Yapılıyor! Bu ülkede günü kurtarmak için 35 yaşındaki yabancıların sokağına sapılıyor. Not: Avrupa'da üst düzey işlem gören Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında asgari ücrete layık görülmüştü.

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Şu sıralar ıskarta yabancıları elden çıkarmak için yenilerine ihtiyaç duyanlara bakıyorum. "O kadar yabancı futbolcuyu kulüplere getirdiniz de sizleri hala kendinize getiremediler!" diyorum Neyse, geçmişe yetecek kadar hafızamız var geleceği görmek için de falcı olmaya gerek yok. Teknik adamların "kötü günler için" taraftarın önüne atılan yem sayıldığı bir ülkede, "mat" oldukça "şah"lanan yöneticilik egemen oldukça hiçbir şeyin de hükmü olmayacak. Boş şişeyi çeşme suyuyla doldurup denize atsak belki adresine ulaşır ama bu devirde eski zaman postacılarının hükmü kalmadı. O yüzden para musluklarından başka bir şey bilmeyenler için bizler de duvarlara yazıyoruz. "Lig başlayınca gözyaşı musluklarını kapatın lütfen!"