Endişe!

Fenerbahçe'de ilginç bir transfer rüzgarı esiyor. İhtiras kapalı gişe; filmin sonunu önceden bilmek gibi. Novak'ın transferi tamam ama diğerleri soru işaretinin çengeline asılı duruyor. Limit artırımına dargın duranların transferde yine vurgun yediğini söylersek haksızlık eder miyiz? Ya da "bit pazarına nur yağarken" Gökhan Gönül ve Caner'i bıraktıkları yerde bulabilir miyiz? Para kazanmak uğruna elden çıkarılacak olan Vedat Muriç'in yeri Galatasaray'ın elden çıkarttığı Sinan Gümüş'le mi dolacak? Eldeki limit son kuruşuna kadar harcanacak da bankalara el mi açılacak yoksa? Ayrıca unutulmasın ki Fenerbahçe çalışkan bir teknik direktör aldı sihirbaz değil. O teknik direktörün özgürlüğüne sekte vurulursa olanlar olur. Not: Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş gibi bir futbolcuya 22 milyon lira vermesini hala aklım almıyor!

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Parayla kurulan takımlar belki birkaç galibiyeti ayağa getirebilir ama eldekileri de alıp götürebilir. Ne acıdır ki, Fenerbahçe'de iki sezondur transfer cinayetlerini gördükleri halde kimse şahitlik etmedi. Bir Allah'ın kulu çıkıp da yanlışların yakasına yapışmadı! O yüzden gözyaşı kazanlarında duygular pişirilip pazarlandı. Ve o yüzden medyadaki yağcılar ve şakşakçılar taçlandı eleştirenler suçlandı. Para politikasının hançerleri kulübe saplanıyorsa o hançerleri tutan ellerin ve dillerin yağ oranı nasıl hesaplanıyor? Bu sezon da "akıl tutulması" yaşanacaksa eldeki delilleri şimdiden toplamanın faydası olur mu? Transfer mevsimlerinde patlatılan hercai fişekler krizleri fişekler ama nasılsa her şey ters giderken bile taraftarlar doktordur! Not: Bankalara borcunu herkes ödeyebilir ama Fenerbahçeli çocuklara olan borç nasıl ödenecek?

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Kulüplerin belini gençlik doğrultur, yanlışlarla arasını düzeltmek isteyenler için gereken sadece cesarettir. Bakmayın göstermelik "genç transfer" ayaklarına, bu ülkede altyapıdaki gençler ayaklarına taş bağlanan güvercinlerdir. Kürkçü dükkanının önünde dolaşan tilkilere kapıları açmakla cesaretten kaçmak arasındaki gerçeğin ödeteceği bedeller olacaktır.

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Süper Lig'de yeni sezonda eskileri bile arayacağız, çünkü yaygaracı kulüp başkanları ve teknik adamların sahada kazanamayacaklarını masada kazanmak gibi bir alışkanlıkları var. Av mevsiminde sistemin aroması kavga olacak! Çünkü kulüpler zayıfladıkça kavga büyüyecek ve devreye tetikçiler girecek. Paranın gücü sadece futbolcuları değil insanları da satın almaya yetiyor çünkü!

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O yüzden paranın varlığı güzelliklerimizin yokluğuna kurban edilecek. Her şeyin başı paraysa, bir ruh kıtlığı yaşamadığımız ne malum! Bakmayın cilalı taşlara, umutlar yaş öksürükler kuru. Gelecek zamanlar için maalesef endişelenmemiz gerekiyor. Bu iştahlı ve ihtiraslı koşuda kurtlu pirincin taşını ayıklamayacağımız ne malum!