Çeşme!

Trabzonspor ligde kaybettiğini kupada buldu. Futbola bu kadar sevdalı bir şehrin aşkına şampiyonluk yarasına bir nebze olsun merhem sürdü. Bir gerçek unutulmasın, Trabzonspor bu sezon şampiyon olamadıysa bile geleceği en parlak takımlardan biri. "Yerli hazinesini" birkaç yeni transferle desteklerse, bu sezon kaybettiğini gelecek sezon kazanır. O potansiyel kendisinde mevcut. Transferde yapılacak ilk iş Hosseini'yi yolcu etmek. Çünkü bu sezon ligdeki Alanyaspor maçında şampiyonluğa tekme atan bir sorumsuzun bu takımda yeri yok. Trabzonspor'un "Truva atlarına" değil yürekli futbolculara ihtiyacı var!

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Fenerbahçe, Erol Bulut'la anlaştı. Türkiye şartlarında çalışılacak en iyi isimlerden biri. Fenerbahçeli dostlarımla sohbetteydim de biri sordu; "Erol Bulut, Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi?" "İşine kimseyi karıştırmazsa, medyanın etkisinde kalmazsa ve transfer yapma yetkisini yönetimin eline bırakmazsa kesinlikle başarılı olur" dedim. "Başarı dediğin şampiyonluk mu?" diye sordu başka biri. "Hayır" dedim, "Fenerbahçe'ye yakışan futbol oynatmak. Gerisi zaten gelir." Pek tatmin olmadı, "peki, ya Ersun Yanal gibi davranırsa?" diye sordu. "O zaman her musluktan içilecek su akmaz" dedim, "çeşmeler altın kaplama olsa da."

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Bu sezon Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı. Küme düşmek hiçbir sezon bu kadar onurlu olmamıştı ve 3 kulübün de Süper Lig'de bırakılması onların verdikleri onurlu mücadelenin bedelidir. Bazen küme düşmek şampiyonluktan bile değerlidir.

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Bir futbol sezonunun ardından kalanlara baktım. Asalet ve adalet konuşulmayı hak etmeyen gerçeklerin başında geliyorsa bir şeylerin sonuna geliyoruz demektir. Her mesleğin besin kaynağı haline getirilen para futbolun hamuruna da karıştığı içindir ki eskiden ayıp olan şeyler şimdi gurur. Bugün bayram. Futbol nostaljisine sığınanların amacı geleceğe yol göstermektir. Kaybedilenlerin kazanılması adına bir mesaj belki, nostaljik sitem. Nefrete yem edilmesi muhtemel çocukları kurtarmak adına bir işaret fişeği belki. Bayram günlerinde tarih kulağımıza fısıldar; beni hissedin!" Ama öyle bir dünya yaratıldı ki artık, teknolojide kirli güçlerini keşfedenler için böyle konuların bir damla su kadar değeri yoktur. Öyle ya, suyu bile parayla içenler çeşmelerden kana kana içilen Allah'ın suyunun tadını nereden bilsin. Dilekleri kabul olmamış çocukların içindeki özlemin farkına nasıl varsın! O yüzden komşuluk ve kardeşlik kokan o saf ve temiz bayramlara alıcı bulunmaz. Kurutulan çeşmeler gibi.

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Futbolun da eski tadı kalmadı. Duvarlara takım aşkına kullanılan tebeşirlerin yerini, sosyal medya mezbahalarındaki sanal silahlar aldı. Televizyonlardaki soytarı tiyatroları el üstünde! Çeteleşme duygusunun katlettiği güzelliklerle, çocuklara vermemiz gereken değerler arasında sıkışıp kaldığımız için gelecek zamanları öldürmüş olma ihtimalimiz büyük. Bayramlar gibi.