Ayna!

Sezon bitti, Başakşehir şampiyonluğunu alkışlarla kutladı. Trabzonspor'u da alkışlarımızdan mahrum etmedik, Sergen Yalçın'ın mucizesine şapka çıkardık, alt katlardaki onurlu mücadeleye saygılarımızı sunduk. Bu sezonun sonunda çuvalla para harcayan yabancı koleksiyoncuları da iflas etmiştir, çaresizliğine makyaj yapan sızlanma ustaları da. O yüzden "taraftarlara acilen yeni rüyalar imal etmemiz gerekiyor" diyenler önce aynaya bakacak! Aynalar kırılsa da parçaları bile çok şey gösterir.

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Sezonun en büyük fiyaskosu Galatasaray'dır! 11 yabancıyla sahaya çıkan bir takımın Avrupa'daki enkazı sezon sonu anonsuydu zaten. Koca Galatasaray'da bütün mesele Muslera'nın kırılan ayağına bağlanıyorsa, demek ki ortada takım gerçeği yokmuş! Muslera'dan gayrısı inleyen nağmelerse harcanan çuvalla paraya da gerek yokmuş!

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Hey gidinin Fenerbahçe'si. Bu kulübün bu kadar güçsüz hale getirildiği başka bir dönem hatırlamıyorum. Yıldız futbolcuya değil bu takımın yıldızlardan ateş almaya gidecek birilerine ihtiyacı var. Bütün yanlışlar denendi bütün bedeller sadece taraftar tarafından ödendi. Uğrunda savaşmadık aşk bırakmayan dava takımının yerinde yeller esiyor. Takım fotoğrafına yakışmayanları o formaya yakıştıranlar bu değişimin tek sorumlusudur. Rizespor maçında iki önemli pozisyon vardı. Emre Belozoğlu'nun sahadan çıkarken kaptanlık bandını Ömer Faruk Beyaz'ın koluna takması ne kadar "yakışıklı" bir tavırsa, Ozan Tufan'ın attığı golde müsait durumdaki genç bir fidana vermediği pas o kadar "kompleksli" bir davranış biçimidir.

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15 gündür hüzünlü bir izindeydim. Ali Koç'un bir süre önceki açıklamalarını not etmiştim de en garip olanı "bizi transfer yapamaz hale getirdiler!" cümlesiydi. Kim getirdi TFF mi UEFA mı? Hayır Sayın Ali Koç! Toz kondurmadığınız kundakçı Comolli'yle birlikte bütün yanlışlar sizin eseriniz! Her şeyin hesabını dökün bakalım iki yılda kaç futbolcu aldınız kaç milyon Euro harcadınız ve o futbolcular aldıklarının karşılığında takıma neler verdiler? Comolli'nin Fenerbahçe'ye gelmeden öncesi banka hesabıyla giderken sahip olduğu banka hesabı arasındaki farkın dökümünü istesem saygısızlık etmiş olur muyum? F.Bahçe'nin kasasında parmak izlerini bırakan bir kundakçı Fransa'da kulüp satın aldıysa, F.Bahçe'den kazandığı paranın bu alım-satımda özne olduğuna şüphem yok. O paraların içinde kulübe bağış yapan Fenerbahçeli çocukların harçlıkları da var!

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Sayın Ali Koç! Yanlışlarınızı doğrulamaktan gerçeklere fırsat bulamıyorsunuz ya da gerçekleri aramıyorsunuz. Sizi eleştirenler size göre hep birilerinin adamı ama Şampiyonlar Ligi'nden elendiğiniz zaman "Fenerbahçe rahatladı" diye başlık atanlar Fenerbahçe'nin dostu öyle mi? Hala yanlışların tarihini yazıyorsunuz. Fenerbahçeli çocukları üzmekten bahsediyorsunuz da üzmek hafif kalır, çünkü onların ciğeri yandı. Comolli'yi düşündüğünüz kadar o çocukları düşünseydiniz bu yangın olmazdı. Not: Size bir ayna göndersem bakar mısınız kırar mısınız?