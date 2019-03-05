Eski moda!

Başakşehir'in puan farkını açmasıyla şampiyonluk ve Başakşehir konulu gerçekler yine ateş altındadır. Arda'nın net penaltısını tartışıyorlar, Galatasaray'ın penaltıyla zerre kadar ilgisi olmayan pozisyonuyla aynı kefeye koyuyorlar. Sistem bunu emrediyor. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı Rizespor'a verebilecek bir hakeme neler olurdu acaba? Yastık altından çıkan kurallar hasıraltı edilir hakem de barkovizyon gösterisine yem edilirdi. Diğer takımların barkovizyonu yokmuş yürek vizyonu varmış kimin umurunda!

Bütün mesele; nasıl olursa olsun kazanmak! Paraya öndeskli sistemin nasıl çalıştığını nasıl çirkinleşeceğini puan farkından sonra çok daha iyi göreceksiniz! O yüzden kimse puan farkına güvenmesin! İstanbul'daki Erzurumspor maçından önce de 8 puanlık fark vardı ve Başakşehir'in Erzurum maçında sayılmayan nizami golüyle iki puanının nasıl iç edildiğini gördük. Kimsenin çıtı çıkmadı. Bu takımın sezon başından beri 6 net puanı alenen gasp edildi, kimse yorum yapmadı. O yüzden liderliği gözetleme kulesinde Başakşehir'e çevrilmiş kaç namlu var kim bilir? Düdüklere gizlenmiş! Bunu en iyi biçimde gelecek maçlarda göreceksiniz!

Bir teknik adam düşünün, bu acımasız şartlarda 4 sezondur takımını tepede tutuyor. Duruşundan zerre kadar sapma yok. Abdullah Avcı kaç kere sırtından vuruldu da hala bilginin ve zarafetin eşliğinde mücadele veriyor. Ama futbolda vicdan ve adalet ticarete yeniktir. Neymiş; "Başakşehir'in şampiyonluğu reytingleri düşürürmüş!" İnsanlığı ayağa düşürmekten iyidir. "Başakşehir şampiyon olursa büyüklerin yayın gelirleri azalırmış!" O büyükler diğerlerini sömürerek ayakta kalmak yerine gerçek üretim yolları bulsunlar! Dünyanın hiçbir ülkesinde paranın ve ağalığın futbolu böylesine katlettiği görülmüş değildir. Yaptıkları hataların sonuçlarına katlanmayanlar her şeyin sonucunu belirleme hakkını kendilerinde buluyorlar ya! O yüzden kendilerini bankaların karşısında diz çökmüş olarak buluyorlar. "Eski büyüklüğü getirin yenisine 24 taksit!"

Geçen hafta Kayserispor karşısında hakemin "işgaline uğrayan" Konyaspor bu hafta Göztepe maçında yine hakem tarafından katledildi. İkinci yarıda Göztepe ceza alanı içinde Jahoviç'e atılan dirseğin hakkı kırmızı kart ve penaltı. Hakem Konyaspor'un 2 puanını çalmanın gururunu boynuna kolye yapıyorsa vardır bir bildiği. O pozisyonla Konyaspor nezdinde Aykut Kocaman'a bedel ödetilmiştir. Aykut Kocaman'ın geçen hafta "ayar çekilmiş" sistemi işaret edenlere suskun kalanları dile getirmesine mahsuben!

Yıllar önce futbol hümanizmin temel ilkelerinden biriydi. Öznesi insanlıktı adaletti. Aldılar ve bir daha yerine koymadılar. Bir koyup bin aldılar yine doymadılar. Ne acıdır ki, futbol toplumu bütün bunları benimsedi özümsedi ve onlar da "daha yok mu?" diyorlar. Bizim gibi eski moda adamlar da futbol sahalarında hala Sadri Alışık resimleri arıyor. Yerde bulduğu 25 kuruşun bile sahibini arayan adamı.