İnsanlık

Şenol Güneş'in Türk futbolundaki yerini hissedebilmek için önce bir çift göz gerekiyor sonra sağlam bir yürek ve kayba uğramamış bir hafıza! Şenol Güneş'in kalitesini ve insanlığını tartışmak bile ayıptır Şenol Güneş önceki günkü basın toplantısında "sattı" diyenlere cevap verdi. "Neyi sattım. Şu dört yılda benden daha büyük Beşiktaşlı var mı?" Ülkede onca eleştirilecek konu varken iyi insanlara yayını gerip okunu fırlatmak en kolay iş. Şenol Güneş hiçbir zaman yoldan çıkmadı hep yola çıktı. Şenol Güneş Beşiktaş'ta ve milli takımda tarihin doruğuna çıktı. Onun kazandığı başarıları kim kazandı? Milli takımda prim konusunda onun gösterdiği duruşu kim gösterdi? Milli takımda kara lekesi yok, pırıl pırıl madalyası var. Ama burası Türkiye! Belden aşağı hikayelerin yürek hikayelerine bin bastığı yer! Bilinmelidir ki, bu çirkinliklerin yıkıcı sonuçlarını en ağır biçimde çocuklar öder!

Dünyada eşi benzeri olmayan "gaddar" sahneler bizim futbolumuzda mevcutsa, futbola erkek oyunu demek haksızlık olur. Maça jiletle çıkan futbolcuya sordular. "Neden jilet?" "Jiletle odun kesilmez ki ancak insan kesebilirim." Ve bu adamı serbest bıraktılar. O jiletin bir insanın boğazını kesme olasılığı yok sayılır da jileti taşıyan adam hala futbolcu sayılırsa bu kimin ayıbıdır acaba? O adamın bırakın futbol sahalarına insan içine çıkması bile sakıncalı sayılmazsa!



Elinde jiletle maça çıkan futbolcuyla ağzının içinde jiletli cümleler taşıyan başkanlar, teknik direktörler, soytarı sirkindeki yorumcular ne olacak? Onlara "hayırlı tıraşlar!" Sistem onların da sırtını sıvazlıyor çünkü! Alkışlarla!



Ne garip şeydir ki birileri şampiyon olmak için çabalıyor. Sistem birilerini şampiyon yapmak için çabalıyor. Biz de diyoruz ki; Altın'ı tartıyorsan hassas terazi lazım. Üstünü tartıyorsan silkelenmen lazım! Yüreğinin kaç okka olduğundan şüphen varsa tartılma!



Bu ülkede her daim hakemler konuşuluyorsa onlar istedikleri içindir. O yüzden haksızlığın gönderine istedikleri takımların bayrakları çekenlerin iplerini pazara çıkarmaktan gurur duyarız. Bizim stilimiz de kendine göre! Hakemlik yapan babaya oğlu merakla sordu. "Senin eve getirdiğin paralar neden bu kadar ütülü?" "Çengilere bahşişleri buruşturulmadan verilir oğlum." Oğlu gülümsedi. "Ben senin hakemlik yaptığını zannediyordum baba."



Dün Kadınlar Günü'ydü. Bugün neden kutlanıyor biliyor musunuz? Cinsel kimliklerin törelerle belirlendiği bir dünyada kadınların kutlanacak günlerinin olması kendilerine yapılan haksızlıkların işaret edilmesi içindir. Peki, erkeklerin kutlanacak bir günleri neden yok? Onlar kadınlara gününü göstermekten kendilerine kutlanacak bir gün bile ayıramadıkları için. Not: Serveti onuruyla ölçülen erkekler çoookk eskidendi!