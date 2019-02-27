Kazın ayağı – Hakkı Yalçın – Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Kazın ayağı

Bazı gecelerde futbolun yoruma ihtiyacı yoktur. Tek kelimeyle özetlenir her şey. "Muhteşem." Fenerbahçeli futbolcuların 3-0 yenik durumdayken rakibini teslim alma gücüyle, galibiyeti isteme gücü arasında kalan gerçeğin yansımasıdır bu başkaldırı. O yüzden Fenerbahçeli futbolcular maçın sonrasındaki manşetleri ayaklarıyla oldukları kadar yürekleriyle attılar. "Başyapıt"

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'a gelince. Bir kuşu yakalamak için önce kedi olmak gerekiyor. Bırak "" olmayı! Maçın ilk yarısındaki "aslına" tahammül edemeyen Beşiktaş; berbat "kopyasını" taraftarlarına sundu. 3 gollük yenilgiye rağmen "beni yenemezsin" diye bas bas bağırırken Beşiktaşlı futbolcular acil servislikti. Korkularına mahsuben!

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Futbolcunun eğitimi yoksa yetenek hiçbir şeydir. Beşiktaşlı Güven Yalçın'a baktım. Saç boyalarını sorun bütün markaları söyler. Dizi filmleri sorun bütün yıldızları sayar! Beşiktaş'ın tarihini sorun sınıfta kalır. İnsanları mücadelesi savunur, duruşu okudukları kitaplar. Cehaleti ve züppeliği istese de kimse savunamaz! Maçın devre arasında kameralar Beşiktaşlı bir çocuğun ağlayan görüntüsünü ekrana getirdiler. Takımı 3-0 galipken sevinçten ağlayan bir çocuğun, maç sonrası üzüntüsünü hangi Beşiktaşlı futbolcu hissetmiştir acaba?

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Beşiktaşlı çocuklar için hüzünlü olan gece, sezon başından beri başı eğik duran Kanarya bakışlı çocuklar için de geçerli. O yüzden o hüzünlü çocuklar adına Fenerbahçeli futbolculara da notumuzu düşelim. "Yeter artık biraz da güneşin doğuşunu anlatın. Sezon başından beri gecelerin zehir olmasını onlara yeteri kadar gösterdiniz çünkü."

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Fenerbahçe'ye gelince. Bu sonuçla bir yıkım engellenmiştir. 'un kredisi yükselmiştir. Neresinden bakılırsa Fenerbahçe adına "huzur simülasyonu" için harika bir sonuç alınmıştır. Ama gerçekleri bir gecede hasıraltı edemeyiz. Ligin ilk yarısındaki Beşiktaş maçından sonra "ikinci yarıda rakibimizi ezdik" masalıyla "havalanan Kanarya" gerçeğini de kimse inkar etmesin. Günü kurtarma operasyonlarının arkası her zaman uçurumdur. Bunu da en gerçekçi biçimde derbi maçlarından sonra görmüşüzdür.

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Bu olağanüstü beraberliğe galibiyet muamelesi yapabiliriz. Ama Fenerbahçe'nin içine çöreklenen yanlışları doğru diye yutturmak isteyenlerin hala karşısındayız. Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu yer onların eseri çünkü. Ve o yanlışlar kulübün kasasındadır, kulübün kalbindedir. Fenerbahçe'nin büyüklüğü Beşiktaş karşısındaki direnişi zaten emrederken, takımın ligde bulunduğu yeri görmezden gelenler o büyüklüğü inkar eder ki bunu da hatırlatmalıyız! "Fenerbahçe tek gecelik direniş takımı değildir" notuyla birlikte.

* * *

Beşiktaş karşısındaki Kanarya'nın kanatlanmasından duyulan gurur ne kadar görkemliyse, Fenerbahçe'deki gerçekler o kadar net. Pazartesi gecesinin sonunu ne kadar alkışlasak da. Hala "kazın ayağı öyle değil!"

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 27 Şubat 2019, Çarşamba
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