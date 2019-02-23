Söz yaşları!

Türkiye'de hava atmak kolay. Futbolun ağaları beyleri "konum" atsınlar da Avrupa'da nerede olduklarını görelim. Rakiplerin altyapıdan çıkardıkları gencecik fidanları gördük, 10 milyon euro'luk yabancıları ceplerinden çıkardılar. Hakemle kazanınca "hakem de insandır" diye haksızlığı bağrına basanların, kaybedince hakemi özne yapıp sırra kadem bastıklarını zaten biliyoruz. Benfica'nın altyapısına elenen Fatih Terim ne diyor? "Günahı UEFA'nın boynuna!" Fatih Terim geçen sezon Ümit Öztürk'ün boynuna kolye diye asılan şampiyonluk cinayetini ve iki hafta önceki Trabzonspor maçındaki Ümit Öztürk'ün kara tablosunu nereye koyuyor acaba? Maçları istediği gibi yöneten kurulmuş hakemlerin "insan olduğu" gerçeğine mahsuben!

Türkiye'de inşa edilen iskambil evler en kolay Avrupa'da yıkılıyor. Ama ne acıdır ki bu ülkede hesaplar şahsi, tarih günü kurtarmakla eşdeğer. Ve bu coğrafyada onları sorgulayacak ne medya kaldı ne haksızlığın karşısında duracak yürekli yöneticiler. Bilinmesi gerekir ki; tarih arşivde saklanmış dosyaların içindeki yazılar ve resimler değildir. Tarihteki hiçbir kahramanın parayla işi yoktur. Para için forma giyip, para için her türlü çirkinliğe imza atanların da tarihte yeri yoktur. "VAR" diyenlere düdüklerini verin çalsınlar! Emekleri de meslek onurunu da!

Rövanş maçına sözde avantajlı çıkan Fenerbahçe'ye baktım. Bu takım hangi maça düğün diye çıksa maç bitiminde kendini cenazede buluyor. Maça genç başlayanlar ikinci yarıda "ihtiyar" oluyor. Bu kulüp tarihinde hiç bu kadar karikatürize edilmedi. Başı sıkışınca taraftara seslenmekle, gerçek Fenerbahçe taraftarının sesini duymak arasında bir saniyelik zaman dilimi var. Aynaya bakmak!

Maçtan sonra Fenerbahçeli yeğenimi aradım, "üzüldün mü?" dedim. "Hayır" dedi, "bu adamları izlerken artık gülüyorum!" Böyle konuşurken içinin kan ağladığını biliyorum. O yüzden size söylüyorum Sayın Ali Koç! "Kimse Fenerbahçe sevgisinin içine saklanmasın!" Fenerbahçe forması bazı futbolcuların üzerinde "AĞLIYOR!" "Beni kimlere giydirdiniz?" diyor. Maçın son 10 dakikasında kurtarıcı olarak oyuna sokulan Slimani'ye baktınız mı size nasıl görünüyor? Sezon başından beri siz başka bir film mi izliyorsunuz yoksa? "Bu kapıdan giremez" denilen adamın açtığı kapılarda Fenerbahçe'nin tarihi de ağlıyor. Ama Ersun Yanal gülümsüyor! Böyle "kalıntı" teknik adamlarla, Comolli gibi "çalıntı" menajerlerle yola çıkmak Fenerbahçe tarihine ağır bedeller ödetiyorsa sebebi sizden başka kim olabilir? Verdiğiniz sözlerin hükmünü nerede kaybettiyseniz kendinizi orada arayın.

Akacak kan damarda duruyor diye rahatsız olan teknik direktörler, sıkışınca her yola başvuran basiretsiz başkanlarla futbolumuz yolunu buluyor. Çıkarın kağıtları ağalar beyler! Çocuklar yazılı yapacak. Matematikte ne kadar yetenekli olduğunuzu batırmanın eşiğine getirdiğiniz kulüplerinizde gördük. Tarihiniz sınıfta kaldı. Yaktığınız coğrafyada sizi yalanlarınız da kurtaramayacak bir gün! "Söz yaşlarınız da!"