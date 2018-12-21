Oyuncak!

Ligin ilk yarısı bu hafta kapanıyor.

Herkesin yenilmesini istediği Başakşehir ligi lider bitirecek.

Malatya ve Fenerbahçe maçlarında 4 puanları gasp edilmese puan cetvelini bir düşünün bakalım neler göreceksiniz.

Bu takım 4 yıldır şampiyonluğa oynuyor ama bir şekilde katlediliyor.

Ligin ikinci yarısında maçlara çelik yelekle çıksalar bile yine vurulacaklar!

Not: Yapılanlar yapılacakların teminatıdır.



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