Oyuncak!

Ligin ilk yarısı bu hafta kapanıyor.

Herkesin yenilmesini istediği Başakşehir ligi lider bitirecek.

Malatya ve Fenerbahçe maçlarında 4 puanları gasp edilmese puan cetvelini bir düşünün bakalım neler göreceksiniz.

Bu takım 4 yıldır şampiyonluğa oynuyor ama bir şekilde katlediliyor.

Ligin ikinci yarısında maçlara çelik yelekle çıksalar bile yine vurulacaklar!

Not: Yapılanlar yapılacakların teminatıdır.



***





***



***

***

***

***

***

Futbolda "güzel insan" bulmak eskisi kadar kolay değil artık. Abdullah Avcı 'nın masum yalnızlığı, tetikçilerini ve özel güçlerini kullanan nicelerinin yanında tertemiz duruyorsa.Böyle bir adamın ortaya koyduğu doğrular bunca yanlış içinde pırıl pırıl parlıyor da, dünyanın en iyi teknik adamlar listesinde yer buluyorsa.Görmek istemeyenler varsın görmesin!Parlayan ışıklar en çok karanlıkta gözlere yansır ya, bunun keyfi de onurlu mücadele edenlere kalsın!Soruyoruz; "ne oldu futbolun gururuna?" Cevap; "Sır oldu!" O yüzden her türlü ahlaksızlığa imzasını atan zehirli yılanların yalanları çoktur. Ama bizlerin doğru bildiklerimizden başka sığınacak gerçeği yoktur.Yazdıklarımız kimselere dokunmuyor olabilir.Varsın okunmasın da!Zaten doktor yazısıyla yazanlar sadece eczanelerdeki kalfalara güvenmek zorundadır.Not: Bizim ilacımız da bu!Fenerbahçe'nin tarihini kanatan Ersun Yanal her şeyi halletmiş de "dördüncü yıldızı takacağız" diyor.Biz de diyoruz ki!"111 yıldır parlayan yıldızın anlamını bilseler seni o takımın başına getirmezlerdi!" Not: Fenerbahçe 1907.Üstelik Lefter Küçükandonyadis sezonundayız!Dağ gibi insanlar kendilerine duydukları özgüveni, topluma yansıttıkları güveni küçük adamları savunmak adına kaybediyorsa."Dağlar da böyle devriliyor" diyoruz."Yanlışları sırtında taşıdığı için!" O insanlara daha önce söylediklerimizi hatırlıyoruz."Denize düşsek de sarılmayız yılana, düşmesek de!" O yüzden deniz yılanları can simidi gibi gözükebilir ama suya temiz girip kirli çıkmak da var!Sezon başından beri Ünal Karaman 'ın zarafetine bakıyorum.Sadelik en görkemli ihtişamdır sözüne layık adam.Söylemleri alabildiğine müşfik ve kalender. Trabzonspor 'un eldeki kadrosuyla ondan başkası bu kadar başarılı olamazdı.Üstelik Malatyaspor maçında takımın içindeki Truva atlarıyla vurulduğu halde!Böyle insanları çoğaltamadığımız içindir ki, futbolumuzun yeni bir felsefeye ihtiyacı var.Not: Elimizi çabuk tutmalıyız!Kalemlerin ve düdüklerin "renk ayrımı" yoktur. Adalet renklerde değil yüreklerdedir.İnsanı insan yapan değerler her sezon biraz daha azalıyor, içimiz yanıyorsa!Ateşi yeniden bulmalıyız.Bilinmelidir ki yangınlar ancak başka bir yangınla söndürülür.Bu sirk çocuklarımızın sirki değil, onların sirki. O yüzden alıcılarınızın ayarlarıyla oynayın!Çünkü bizler sadece talihin elindeki oyuncaklar değiliz!