Defolu Ozan! – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Defolu Ozan!

İki genç bekin (Murat ve Cebrail) arkalarına atılan toplarla ile ilk yarıda çok etkiliydi . Biri sayılmayan üç golleri, iki de net Altay kurtarışı vardı. Tüm Fenerbahçelilere soğuk terler döktürecek bir skorla da bitebilirdi devre.
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İkinci 45'i daha tecrübeli ve etkili oyuncularla değiştirince bir anda dengeler de değişti, akın özellikleri de. Hazırlık maçlarının gözdesi 'ın bu maçta orta saha "defosu" olması da ilginç.
Rakibi önemsemediği gibi, kendisini de başka bir yere koymuştu sanki.
adına en olumlu izlenim, tüm takımın elinden geleni yapmak için uğraşması ve skoru kabul etmemesiydi.
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Sivasspor'un kadro sıkıntıları var.
Tüm oyun özelliğini hızlı hücum üzerine kurup, takım halinde kapanmakta bulmuş gibiler. Kaleci performansı dışında da öne çıkan, hatırda kalan özellikleri de yok.
Maçın en iyisi hakem Bilal Köseoğlu'ydu. Tempoyu korudu, ikili mücadele yorumlarında da çok iyiydi.

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