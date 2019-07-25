Bay Comolli diyeceksiniz

Eljif Elmas'ın 18 milyon euroya ulaşabilecek bir bonservis bedeli ile Napoli'ye satılması, özellikle sosyal medyada ilgi konusuydu. Merak edilen nokta "Nasıl bu parayı etti" şeklinde olmasına rağmen, bazı "zekai" fikirler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, holdingi üstünden bağlantılar ile kendi parasını kulübe soktuğu yönündeydi.

Buradan başlayalım. Ben Ali Koç olacağım, böyle bir organizasyon ilecebimdeki parayı Napoli'ye verip, transfer yapmış gibi kulübe sokacağım, sonra da gelecek vaad eden en iyi oyuncumu satacağım. Para benim değil mi, Barış Alıcı'yı veya Kameni'yi satardım. Eljif ile de takımda alternatif yaratırdım.

Napoli'nin "hayır" diyecek hali mi var ?

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Bunları geçelim, "Bay Comolli"ye gelelim. Geçen sezonun başarısızlık mimarı oldu ama organizasyon yeteneği ve iletişim kanallarının büyüklüğü ile dikkat çekti. Frey transferi ile anılırken, Eljif gibi yeni bir yeteneği, böyle bir bonservis üzerinden pazarlaması, O'nu görünür hale getirmesi, Avrupa'daki hedef takımların aklına sokmasıyla, başka bir koltuğa geçti.

Şöyle değerlendirelim; Trabzonspor kaptanı Yusuf Yazıcı müthiş bir sezon geçirdi. Yetenek ve kalite olarak da şu anda Eljif'in çok önünde.

Transfer masasına gelen teklif ise bu oranda büyümedi.

Son haftalarda küme düşme hattından uzaklaşan Fenerbahçe'nin oyuncusu 18 milyona satılırken, ligin parlak takımının kaptanının transferine aynı iştahla yaklaşılmadı.

Bu bile Comolli'nin ilişkilerini ve inandırıcılığını doğru kullanmasının işareti.

Sanırım bundan sonra "Bay Comolli (!)" diyeceğiz kendisine.



ALİ KOÇ'UN PLANI

Başkan seçilmesinin ardından aldığı acemi ve yanlış kararlar ile kabus gibi bir sezona neden oldu Ali Koç. Ama en kötü durumda bile planına ve sağ koluna (Comolli) sahip çıktı.

Kulübün başına gelirken mali bataktan kurtarmak için bir yol haritası oluşturdu.

Saha başarılarıyla çözüm sürecini de hızlandıracaktı. Bir yıl rötar ile devam ediyor şimdi.

Ersun Yanal ile Comolli'nin yetki alanlarının da doğru belirlenmesiyle takımın yapılanmasında doğru seçimler yapılıyor. Hem hedef için rakam büyüten oyunculara gidildi (Rodrigues, Max Kruse), hem de grup içinde gelişecekler belirlendi.

Plan; her şeydir. Er veya geç, sizi hedefinize ulaştırır.



ÇATI TAMAM, TEMEL YOK !

Üç hazırlık maçında Rodrigues ve Moses'in kanatları, Kruse ve Vedat Murigi'nin de merkezi kullanacağı Fenerbahçe'nin takım çatısının oluştuğunu gördük.

Onları orta sahadan destekleyecek ikili için alternatifler var. Jailson, Tolgay, Ozan ve Emre arasından seçim yapılacak.

Ancak stoper ikilisi ile kaledeki izlenimler, diğer harmoniyi tamamlayacak gibi değil. Sadık'ın kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Yanlış yerde duruyor, acele ediyor, çok hata yapıyor. Serdar Aziz ise oyun hızıyla ilgili problemlere sahip. Topun rakip sahaya kaliteli pasla geçmesi gerekiyor.

Son maçta Jailson ikiliyi tamamladı.

Fena da değildi.

Daha transfer bitmedi. Gelişmeler olacaktır. Ama şu andaki Ersun Yanal'ın yediğinden daha çok atacak kurguyu oluşturmaktan başka çaresi yok.