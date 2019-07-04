F.Bahçe nedir ?

Kumpası boşa çıkarıp, ülkenin başına bela olan FETÖ terör örgütünün gırtlağına çöken, en etkili isyanın sahibidir Fenerbahçeliler.

Başkanı Aziz Yıldırım'ın liderliğinde, milyonlarca taraftarın isyanı sadece Çağlayan ve sokaklarda olmadı. Her platformu en etkili ve sert şekilde kullandılar, geri adım atmadılar.

12 Mayıs'ı da yaşadık iki ay önce.

FETÖ'cü polislerin neler yaptığı, on binlerce insanı çoluk – çocuk demeden gaza boğduğu, belki de şapkaların düştüğü gün yaşandı.

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KRUSE

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Fenerbahçe 'nin olduğu yerde "isyan" vardır. Dolayısı ile Fenerbahçeli dediğinizde "asilik" birinci özelliktir.Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilere isyan etti Fenerbahçeliler. 1970'te cuntaya, başkanları Faruk Ilgaz 'ı vermediler. 96-2000 arasındaki Galatasaray tahakkümünü, Aziz Yıldırım'ın 70 milyon dolarlık bütçesiyle oluşturduğu takım Mustafa Denizli ile bitirdi.Diğerlerinin gücü de, nefesi de yetmedi.Son isyanı 3 Temmuz 2011'de başlattılar ve halen de devam ediyorlar yollarına."Ne kupası, memleket elden gidiyor" sözü söylendiğinde daha devran dönmemişti.Dünden beri uzatmalarda kazanılan Gaziantep maçının golü var sosyal medyada.Bitime saniyeler var, Stoch vuruyor, top "şikeci yan direkten" Andre Santos 'un yürümek için kullandığı sağ ayağına geliyor ve gol.Fenerbahçe Taraftarı, sahada mücadele eden, kan ve ter döken o çocukların "alın terini" yedirmedi, yedirmez de. Bu yüzden geçen sezon Başakşehir şampiyonluktan olurken, Galatasaray maçlarındaki hakem kararları için de ayağa kalktılar.Kısacası Fenerbahçe; isyandır, Fenerbahçeli ise "asi"… Süper Lig 'in kapısına asılan tabela budur.Kimin aklında "vurgun" varsa, yeniden düşünsün.Maddi şartlar aklı, paranın önüne geçirdiği için, en net ve doğru adımları atmak zorunda tüm takımlar. Max Kruse'nin daha ligler bitmeden transfer edilmesi, bu yüzden.Sol ayaklı, fırsatçı ve iyi bir ceza alanı içi santraforu aldı Fenerbahçe. Tek vuruşu iyi başaran ve oyuna sezgilerini de ekleyen bir oyuncu Kruse.Belki de profesyonel pokerci olmasının getirdiği bir avantaj bu.Rakibi de tartıyor, kendini de biliyor ve en iyi anı bekliyor.

Üst düzey taktiklerin peşine takılan bir de "hız" arayışları var takımların. Gary Rodrigues'i de değerli yapan bu özelliği. Topu önüne attığınızda, sizi hızlı ve etkili biçimde rakip sahaya taşıyor, defans dengesinde bozulmalara neden oluyor ve fırsat kapılarını açıyor. Son vuruş problemi ve pas kararlarındaki yanlışlar nedeniyle üst düzey olamadı, Avrupa yerine Arabistan'a gitti. Oynadığı her takım için bir güçtür. Eğer gelişim sağlarsa, yeniden bonservis değerlendirmesi de yapılır.