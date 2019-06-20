Akademik oyuncu!

Maddi kriz kapıyı kırınca, altyapı akademileri konuşulur hale geldi.



Ozan Kabak ve Melih Demiral'ın 10 milyon eur'olar ile transfer borsasına girmesiyle birlikte, büyük kulüplerin umursamazlığı da eleştiriliyor.

Şunu iyi bilelim; Üç büyüklerin altyapı oyuncuları veya 21-22 yaş ortalamalı kadrolar ile ligi oynamaları mümkün değil. "Olur mu?" diye itiraz etmeyin, bizi her gördüğünüzde "Transfer var mı?" diye soruyorsunuz.



Yani, siz bu kültür veya sabırda değilseniz, takımı yönetenlerin bu riski alması, muhtemelen başarısızlıkta "sizleri" ikna etmesi çok mümkün değil. 2007'de Semih Şentürk ile sezona başlayan takıma, "Ben bu kadar parayı, bunları seyretmek için mi veriyorum" diyenlerin sesi yüksek çıktı, Kezman transferi yapıldı, yine büyük paralara. O sene Semih gol kralı oldu, ama ilk 11'in seçileni hep Kezman'dı.



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Şimdi Ahmet Ağaoğlu, bütçesini zorlamadan ve hayallere kapılmadan bir rüya gerçekleştiriyor.

En büyük başarısı Trabzonspor taraftarını bu gençlerle oynayıp, iddialı olunabileceğine inandırması oldu. Eğer bütçe kısıtlamaları olmasaydı, o da bu kadar radikal davranamaz, Sosa ve Burak Yılmaz transferleri ile kulübü batıran hamlelere mecbur kalabilirdi.

Fikret Orman bu şansı "feda sezonu" ile yakalamıştı, kullanmadı.



Altyapıdan tek oyuncu taşımadı yukarı. Aziz Yıldırım'ın zaten böyle bir fikri de, misyonu da yoktu. 20 yıl yönetti kulübü, olsa görürdük.

Ali Koç, bir karmanın peşinde. Yaş ortalamasını 25-26'lara çekip, 2-3 sezon içinde üreten hale gelmek istiyor. Hedeften şaşmasının başına ne işler açtığını çok iyi gördü.



Hala Babel'i transfer edip, üç sezonluk anlaşma yapan Galatasaray'ın şu anda altyapısına yönelik planlaması olduğunu söylememiz zor. Üstelik dört–beş altyapı grubunda şampiyon oldukları halde.



DARBEYİ DİĞERLERİ YER

Büyük kulüpler kendi altyapılarını üreten hale geldiğinde, esas darbeyi diğer kulüpler yiyecek aslında.

Son 10 yılda bu kulüpler ligin kalanına 86 milyon euro bonservis bedeli ödemişler.

Onları finanse etmişler açıkça. Şimdi tablo bu finansman akışını da kesti aslında. Birbirini tetikleyen çifte kriz oluştu. Bursaspor'un nasıl kapışıldığını, bir sezonda 30 milyon euro'ya yakın parayı nasıl kasasına koyduğunu hatırlayın.

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Şimdi yeni düzende, aynı Mert Günok'da olduğu gibi, büyük kulüp altyapısından yetişen yetenekli oyuncu, oynayabileceği kulüplerde gelişerek, yeniden iddialı bir mevkiye talip olmalı. İngilizler, Onyekuru, Enes Ünal veya Denayer'de olduğu gibi her sezon kiralayarak, genç oyuncuların gelişimini izledi, beklentinin altında kalanı da sattı.

Büyükler ve diğerleri ile bu ilişkinin de kurulması gerekir.

İki tarafın da kazanacağı, futbolcuların da mutlu olacağı süreç galiba bu.