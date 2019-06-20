Akademik oyuncu! – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
20 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Yazarlar Gürcan Bilgiç Akademik oyuncu!

Akademik oyuncu!

Maddi kriz kapıyı kırınca, altyapı akademileri konuşulur hale geldi.

Ozan Kabak ve Melih Demiral'ın 10 milyon eur'olar ile borsasına girmesiyle birlikte, büyük kulüplerin umursamazlığı da eleştiriliyor.
Şunu iyi bilelim; Üç büyüklerin altyapı oyuncuları veya 21-22 yaş ortalamalı kadrolar ile ligi oynamaları mümkün değil. "Olur mu?" diye itiraz etmeyin, bizi her gördüğünüzde "Transfer var mı?" diye soruyorsunuz.

Yani, siz bu kültür veya sabırda değilseniz, takımı yönetenlerin bu riski alması, muhtemelen başarısızlıkta "sizleri" ikna etmesi çok mümkün değil. 2007'de ile sezona başlayan takıma, "Ben bu kadar parayı, bunları seyretmek için mi veriyorum" diyenlerin sesi yüksek çıktı, Kezman transferi yapıldı, yine büyük paralara. O sene Semih gol kralı oldu, ama ilk 11'in seçileni hep Kezman'dı.

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Şimdi Ahmet Ağaoğlu, bütçesini zorlamadan ve hayallere kapılmadan bir rüya gerçekleştiriyor.
En büyük başarısı taraftarını bu gençlerle oynayıp, iddialı olunabileceğine inandırması oldu. Eğer bütçe kısıtlamaları olmasaydı, o da bu kadar radikal davranamaz, Sosa ve transferleri ile kulübü batıran hamlelere mecbur kalabilirdi.
bu şansı "feda sezonu" ile yakalamıştı, kullanmadı.

Altyapıdan tek oyuncu taşımadı yukarı. 'ın zaten böyle bir fikri de, misyonu da yoktu. 20 yıl yönetti kulübü, olsa görürdük.
, bir karmanın peşinde. Yaş ortalamasını 25-26'lara çekip, 2-3 sezon içinde üreten hale gelmek istiyor. Hedeften şaşmasının başına ne işler açtığını çok iyi gördü.

Hala Babel'i transfer edip, üç sezonluk anlaşma yapan 'ın şu anda altyapısına yönelik planlaması olduğunu söylememiz zor. Üstelik dört–beş altyapı grubunda şampiyon oldukları halde.

DARBEYİ DİĞERLERİ YER
Büyük kulüpler kendi altyapılarını üreten hale geldiğinde, esas darbeyi diğer kulüpler yiyecek aslında.
Son 10 yılda bu kulüpler ligin kalanına 86 milyon euro bonservis bedeli ödemişler.
Onları finanse etmişler açıkça. Şimdi tablo bu finansman akışını da kesti aslında. Birbirini tetikleyen çifte kriz oluştu. 'un nasıl kapışıldığını, bir sezonda 30 milyon euro'ya yakın parayı nasıl kasasına koyduğunu hatırlayın.
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Şimdi yeni düzende, aynı 'da olduğu gibi, büyük kulüp altyapısından yetişen yetenekli oyuncu, oynayabileceği kulüplerde gelişerek, yeniden iddialı bir mevkiye talip olmalı. İngilizler, Onyekuru, veya Denayer'de olduğu gibi her sezon kiralayarak, genç oyuncuların gelişimini izledi, beklentinin altında kalanı da sattı.
Büyükler ve diğerleri ile bu ilişkinin de kurulması gerekir.
İki tarafın da kazanacağı, futbolcuların da mutlu olacağı süreç galiba bu.

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