Yasaklarla olmaz – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Gürcan Bilgiç Yasaklarla olmaz

Yasaklarla olmaz

Yeni Başkanı yabancı sayısında yeniden düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.
Muhtemelen bu sezonu da aynı şartlarda geçeceğiz ama daha sonra kademeli olarak düşüş gerçekleşecektir.
'deki hocaların yerli yerine yabancıyı neden tercih ettiklerini biliyoruz.
Hem daha ucuzlar, hem de daha kaliteli. Bunun karşısına 'un emektarı Ömer Ali'nin sözlerini de koyabiliriz; "Senede 45 maç oynuyorum.
Yabancılardan çok şey öğreniyorum. Benim sayıyla ilgili bir sıkıntım yok.
Türk futbolcusunun problemi de yabancı sayısı değil." H H H
Şimdi doğru teşhise gelelim.
En kaliteli ve çekişmeli sezonu bitirdik. Bunu sağlayan doğru yabancı oyuncuları seçip, onları yöneten teknik adamlardır.
Son 25 yılın en düşük puanlı şampiyonu çıktı. Zirvedeki takımların tamamı düşenlere puan kaybetti.
Bu rekabeti yaratan kaliteli oyuncular ve VAR sistemiydi.
Yani Sayın Özdemir ve ekibi çözümü yasaklarla değil geliştirici formülleri üreterek bulmalı.
Rekabetten çıktığında Türk futbolcusunu bir metre daha fazla koşturamıyorsunuz.

Gürcan Bilgiç - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN