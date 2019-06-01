Yasaklarla olmaz

Yeni TFF Başkanı Nihat Özdemir yabancı sayısında yeniden düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.

Muhtemelen bu sezonu da aynı şartlarda geçeceğiz ama daha sonra kademeli olarak düşüş gerçekleşecektir.

Süper Lig'deki hocaların yerli yerine yabancıyı neden tercih ettiklerini biliyoruz.

Hem daha ucuzlar, hem de daha kaliteli. Bunun karşısına Konyaspor'un emektarı Ömer Ali'nin sözlerini de koyabiliriz; "Senede 45 maç oynuyorum.

Yabancılardan çok şey öğreniyorum. Benim sayıyla ilgili bir sıkıntım yok.

Türk futbolcusunun problemi de yabancı sayısı değil." H H H

Şimdi doğru teşhise gelelim.

En kaliteli ve çekişmeli sezonu bitirdik. Bunu sağlayan doğru yabancı oyuncuları seçip, onları yöneten teknik adamlardır.

Son 25 yılın en düşük puanlı şampiyonu çıktı. Zirvedeki takımların tamamı düşenlere puan kaybetti.

Bu rekabeti yaratan kaliteli oyuncular ve VAR sistemiydi.

Yani Sayın Özdemir ve ekibi çözümü yasaklarla değil geliştirici formülleri üreterek bulmalı.

Rekabetten çıktığında Türk futbolcusunu bir metre daha fazla koşturamıyorsunuz.