Kurgulandı ama nasıl?

Bu hafta sonunda, düşen takımlar da belli olduktan sonra, futbolda yapılanmanın tartışılacağı döneme gireceğiz. Federasyon seçimi olacak, kulüpler ile bankalar birliği masaya oturacak, mali programın dışına çıkanların puanlarının silinmesi, hatta küme düşürüleceği bir periyot başlayacak.

Bu konular için zamanımız var.

Geçen haftanın özetinden hareket edersek 22. şampiyonluğunu yaşayan Galatasaray tartışma konusudur.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sezon ile ilgili olarak "kurgulanmış" kelimesini kullandı. Kurgu ve kurgulayan bölümünde gözler de şampiyon olan takımın üstüne çevrildi.

"Ne olursa olsun, kazan" görüşüyle Dünya'ya bakan bir teknik adam var; Fatih Terim.

"Karınla tavla oynarken bile kazanmak için uğraşacaksınız" diyerek oyuncularını motive eden bir yönlendirici.

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Bu sezonu da Fatih Terim kurguladı. Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarını (ki haklıydı), son hafta maçlarında takımı lehine çevirmek için uğraştı ve sekiz puanlık farkı kapatırken, düdük faktörünü de cebine koydu.

Son final maçında takımı golü yedikten sonra Başakşehir kulübesine hırsla yürümesi.

Robinho'ya "şimdi sana çakarım" ifadesiyle yumruğunu kaldırması, devam eden dakikalarda Orhan Ak'a vurması da, bu sürecin bir parçası.

Yoksa kariyeri şampiyonluklar ve kupalarla bezeli Fatih Terim'in, ilerde torunlarına açıklamakta güçlük çekeceği bu görüntülerde yer alması, açıklanamaz. En az dokuz maç ceza yiyecek ama şampiyon oldu mu, oldu.

Yeni dönemde yarışın içinde olacak her kulüp, sıkıştığında bu yolu deneyecektir. Çünkü yapmazsa, taraftarına durumu açıklayamaz. Yönetimlerin daha tahammüllü bir yöntemde anlaşmaları mümkün mü?

Belki de borç yapılandırması, tek kurtuluşun Şampiyonlar Ligi geliri olmasının önüne geçer. O zaman konu paradan ayrılır, yine futbola döner. Bekleyeceğiz.