Nereden bakmalı?

En prestijli turnuvada, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşabileceğin takımlarla, aynı tartıya çıkmak önemliydi.

Sonucun farklı olmasına bakmayın, Fenerbahçe'nin adının Dünya'nın önde gelen takımlarıyla anılması bir tarafa, takım kadrosundaki oyuncuların hangi kulüpte oynadıklarının farkına varması da gerekiyordu.

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Bayern Münih'in kadro değeri (750 milyon euro), Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 katı. Zaten tabelada da, oyunda da buna fark ettirdiler.

Yenilirken, kazanmanın peşine düşmek en doğrusuydu, Ersun Yanal da bunu yaptı. Avrupa'nın en değerli statlarından birinde, oyuncularını o çime bastırttı. Hataların üst üste gelmesi, bu oyuncuların geçmiş sicillerini iyi bilen bizler için sürpriz değil. Bu ortamda ellerinin–ayaklarının birbirine dolaşması da cabası.

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Sezon başının "günahı" yoktur.

2011 şampiyonluğundan önceki hazırlık döneminde, kıytırık Köln takımı 5 atmıştı Fenerbahçe'ye.

Bu maçların kazanımı oyuncuların hem nerede olduklarını görmelerini sağlar, hem de nasıl daha iyi olabileceklerini.

Vedat Muriç'in kaçırdığı gol, Kruse'nin rakip defansı harmanlaması, Ozan'ın orta sahadan topla çakışları, genç Allahyar'ın en umutsuz topun peşinden koşmasını aklınızda tutun.

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Elbette bu maçın bir de sosyal medyası var. Eski tecrübeler hatırlanmalı bu aşamada. "Yazın yediğin hurmalar" derler sonra…