Travma bitti

Sanırım ilk 45'teki F.Bahçe'yi ve neler yapabileceğini yorumlamak en doğrusu.

Geri dörtlüsü ve Moses dışında geçen sezondan farklı altı oyuncuyla çıktılar sahaya. Ozan ve Emre tanıdık da olsalar, o formanın içinde değillerdi.

Önde şiddetli baskıyla topa çok çabuk kavuştular. Stoperleri rakip sahaya geçirerek pas kurgusunun içen sokup, rakipten fazla hale geldiler. İki kanadı da etkili kullandılar, dikine oynadılar ama ceza sahası içinden tek pozisyon buldular. O da, korner atışından gelen topla oldu.

Emre'nin "ağabeylik" yapmaya gelmediğini de gördük hep birlikte. Oyun kurgusunun yine en önemli "aklıydı". Mükemmel frikik golü, Kadıköy'deki sevgililer buluşmasının çiçeğiydi sadece.

Arkadaşları "Kontrol – pas" ilkesindeyken, Emre'nin düşünce pas hızı F.Bahçe'nin farkıydı.

Tıpkı Cağliari'nin Nainggolan ile farklılaştığı gibi.

H H H

Ozan'ın gelişimi en parlak ışık.

Topun sorumluluğunu aldığı gibi, kendi sahasına dönerken yüzde 100 konsantrasyondaydı. Kendisinden en çok şikayet edilen zaafını, yine kendi aklı ve gücüyle yenmiş gibi.

Attığı golden bile önemli bu tarzı.

İki farktan, beraberliğe gelinirken, yine bireysel hataların faziletlerinden bahsedeceğiz. Bu nedenle "Vay efendim" diyerek karalar bağlamasın kimse.

Audi Cup sonrasında Fenerbahçe'nin oyununa ve isteğine lig için güvenoyu verdim. Farklı ve keyifli bir sezona hazırlansın herkes, geçici hafıza kaybı sona erdi.