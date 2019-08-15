Kadın eli değdi – Gürcan Bilgiç – Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Haberler Yazarlar Gürcan Bilgiç Kadın eli değdi

Kadın eli değdi

Sadece sezonun en değerli kupalarının sahipleri olarak çıkmadılar karşımıza, Ada'nın kalitesi ve tadını da getirdiler.
Dolmabahçe'nin tarihe geçen konumunda, müthiş bir gecesi yaşattılar.
Kendi liglerinde en önemli takımken, transfer yasağı ve genç Lampard ile "acaba ne yapacak?" bölümünde yerini aldı.
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Maçın favorisi hiç kuşkusuz "yalnız yürümeyenler" olarak değerlendirildi. Chelsa'nin buna cevabı da vardı, başkaldırısı da.
, Chelsea'nin elindekiler ile yola devam etmesini, "Lampard hiçbir Chelsea menajerine verilmeyen bir şeye sahip; zaman" diyerek, baskının azaldığı bir sezona işaret etti. Ancak Lampard, dört golle kaybettiği ManU, maçında bile dik duran bir takımla oynadı.
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Kaçan goller kadar, kurtarılan şutlar ile de anacağımız dakikalar geçti.
İki kaleci de büyüdüler kalelerinde ve bu kafa tokuşturmanın en sert parçası oldular.
Uzatmaların ilk şansını, biraz kolay bir penaltı ile rakibinin elinden alan Chelsea'nin, son yarım saatin tek hakimi olduğunu da söylemeliyiz.
Yine Adrian'a karşı oynadılar maçı.
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Ve kadın hakemler. Bu kadar kariyerli oyuncunun olduğu bir sahada, hepsinin saygısını kazanarak, tereddütleri eriterek yönettiler maçı.
Yani; sahadaki futbol lezzetine, kadın eli değdi.

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