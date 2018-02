Fenerbahçe yine alır

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kim neden kazanır?

Öyle bir maç ki iki takımın dengeleri birbirini pasifize ediyor.

Beşiktaş çok iyi hücum eden ön tarafta çok iyi oyuncuları olan, kendi sahasında rakipleri karşısında çok pozisyon bulan bir takım. Ancak F.Bahçe'nin son taktik karakteri ise bunu önlemek adına kurulmuş bir takım disiplinine bağlı. Başakşehir, Trabzon ve G.Birliği maçında rakibi kale önüne getirmediler.

Bu nedenle iki takımın maçı yaşamaları birbirlerini pasifize etmeleri üzerine. Bu derbiden biri galip çıkarsa ibre F.Bahçe'den yana.



Fenerbahçe'nin avantajları, dezavantajları neler?

F.Bahçe öncelikle çok iyi bir rüzgar yakaladı. Son 4 maç hem sonuç istikrarına kavuştu hem de büyük maçlarda istediğini alan bir kadro haline geldiler. Bu nedenle de Beşiktaş maçında da rakibi çok iyi analiz edip 15-20 dakikadan sonra tempolarıyla kendi istedikleri gibi oyunu şekillendireceklerdir.

Beşiktaş'ın Bayern karşısında aldığı sonuç nedeniyle bu maçta kazanmaktan başka çarelerinin olmaması onlarda baskı yaratacak.

Beraberlik F.Bahçe için kabul edilebilir bir sonuç. Fenerbahçe rahat Beşiktaş ise baskılı oynayacağı için onlar hata yapacak.



Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca, F.Bahçe'de Hasan Ali Kaldırım yok. Derbiyi nasıl etkiler?

Beşiktaş'ın eksikleri çok önemli ama onları yedekleyecek geniş kadroları var. Pepe ve Talisca'nın yokluğunu aratmayacak oyuncuları var. Özellikle duran toplarda Talisca faktöründen mahrum kalacaklar ama endi sahasında oynayan Beşiktaş'ı bunların etkileyeceğini düşünmüyorum.

F.Bahçe'de Hasan Ali ile İsmail arasında çok büyük bir fark yok. Biri defansif diğeri ofansif olarak birbirine üstünlük sağlıyor. Sonuçta hangisi oynasa Beşiktaş için hücumun değerli olduğu bölge o oyuncunun bölgesi olacaktır.



Aykut Kocaman kazanma adına neler yapmalı?

Rakiplerin Beşiktaş'ı nasıl durdurduğu belli. Önde baskı yapıp pas düzenini bozuyorlar.

Aykut hoca da bunu yapacaktır.

Başakşehir maçında da bu provayı gerçekleştirdi zaten.

Şimdi sıra Beşiktaş maçında.

F.Bahçe fizik kalitesini bu karşılaşmada ciddi şekilde hissettirecek.

Ve 70. dakikadan sonra maçta skorun dengeli gitmesi halinde hızla F.Bahçe'ye oyunun döneceğini düşünüyorum.

Bu tip baskı altındaki maçlarda F.Bahçe karşısında Beşiktaş'ın kırmızı kartlar gördüğünü hatırlıyoruz.

Tosic'in atılması, Q7'nin atılması yakın örnekler.

Bu maçta da Beşiktaş'tan kırmızıya yakın oyuncuların olduğunu ve maçın 11'e 11 bitmesi mümkün görünmediğini düşünüyorum.



Maçın kaderini hangi oyuncular etkiler. Maçın yıldızı kim olur?

Bu tip maçlarda yıldız oyuncuların ismi ön plana atılsa da maçı kazandıracak veya kaybettirmeyecek bölüm orta saha.

Topal-Souza ikilisine karşı Atiba- Oğuzhan ikilisinin mücadelerini kim kazanırsa maçın skoru da o takım lehine değişecek.