Kopenhag gibiydi

Arsenal-Galatasaray finalini yaşadım dün gece. 1999-00 sezonunda 'Nasıl olsa elenecek' denilen Galatasaray finale kadar gitmişti.

Birer birer devleri elemiş gelmişti Kopenhag'a. Rakip dünya devi Arsenal'di UEFA Kupası finalinde. Kimler yoktu ki o kadroda; Henry, Adams, Vieira, Petit, Overmars, Bergkamp ve kaleci David Seaman...

Tam bir döviz bürosu gibiydiler!

Galatasaray ise daha mütevazi bir kadroya sahipti. Ama daha istekliydi.

Gücünü, tarihini bu maça odaklamıştı.

Çok düşük ihtimalle de olsa 'kazanırsak dünya bizi konuşur' diyordu tüm Galatasaraylılar ve biz. İşte o kadroda 83 dakika boyunca sahada kalan Okan Buruk da vardı. Dün Diyarbakır'da Akhisar'ın başında olan Okan Buruk. Özlemişti böyle bir finali. Kim bilir belki de neler anlattı iki gece önce oyuncularına?

Terim ne dediyse Arsenal finalinden bir gece önce, Okan hoca da buna benzer konuşmuştur diyorum. Karşısında Arsenal diyebileceğimiz Fenerbahçe vardı.

Taffarel'i Fatih'ti. Hakan Ünsal'ı vardı Ömer Bayram adında. Lopes'i vardı Ümit gibi. Sissoko'su Hagi'siydi.

Soner'i, Aykut'u ise Okan'ı, Suat'ıydı.

Kendisi de Fatih Terim'i aratmadı.

Aykut Kocaman ise Arsene Wenger'den daha soğukkanlıydı.

Arsenal sağdan soldan, cepheden saldırıyor ama olmuyordu. Tıpkı Fenerbahçe gibi! Galatasaray sabırlı, inançlıydı.

Aynı Akhisar gibi!



VALBUENA TURŞU OLDU

ATV kameraları sürekli onu göz hapsine aldı, Okan Buruk'u. Belli ki benim bu yazdıklarımı defalarca anlatmış oyuncularına.

Topu yedi Akhisarlı futbolcular.

Kopenhag gibiydi Diyarbakır. Maç uzamadı. Penaltılara da gitmedi. Galatasaray'ın Arsenal'den 3 saatte aldığını, Akhisar 1 buçuk saatte aldı Fenerbahçe'den!

Tesadüf olmadığını gösterdi Akhisar ligdeki Fenerbahçe galibiyetlerinin.

Galatasaray'ı sürprizle değil gücüyle, aklıyla, inancıyla elediğini kanıtladı. Bu takım zor düşer ama düşerse de gerçekten çok ama çok yazık olur. Aykut Kocaman'ın Valbuena'ya inançsızlığı ise kupayı kaptırmasına sebep oldu. Valbuena turşuya döndü beklemekten kulübede.

Eğer ikinci yarının hemen başında olsaydı değişiklik bugün belki de farklı bir yazı okuyacaktınız bu sütunlarda!