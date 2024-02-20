Semih büyük kazanç

Koca bir ilk yarı iki takım da habire pas yapıyorlar. Herhalde isinin toplam pas sayısı 500 var. Ses var görüntü yok! İlk 45 dakikada pozisyon var mı? Yok... Orta sahada ha babam top çevir. Haliyle de ikili mücadele olmayınca da faul adedi yok denecek kadar az. İkinci yarı Beşiktaş biraz daha etkili başladı. Nitekim golü de buldu. Sonra da ikinciyi. İkinci devredeki siyahbeyazlılar, seyirciye biraz zevk verdi. Yeni alınan futbolcuların oyuna ve takıma alışmaları zaman ister. Dün gece Beşiktaş'ın bir iyi tarafı vardı çok şut denemesi yaptılar. Şut atarsan golü bulursun, yoksa bulamazsın. Cenk çok çalıştı ama etkili değildi. Bir fırsat yakaladı, kaleci hatasından onu da gol yaptı. Yeni transfer Muci etkili olacak gibi görünüyor. Direkt kaleye oynuyor. Topu ayağından fazla açmadan, kalçadan tehlikeli şutlar atıyor. Artık yavaş yavaş Beşiktaş'ın oyun şeklinin belli olması gerekiyor. İlk yarı ne hücum yapabildiler, ne defans...

Pres yapmaya kalktılar onda da başarılı olamadılar. Ama dediğimiz gibi ikinci 45 dakikada biraz toparladılar. Konyaspor'un işi zor. Ha bire top yapıyorlar, sonuç yok. Aboubakar oyuna girerken ıslıklandı. Ben Beşiktaş taraftarının yerinde olsam bu konuda fazla ısrar etmem. İkinci kez alınması yanlıştı ama madem alındı, malı murdar etmeyeceksin. Parlatıp satacaksın. Biraz tepki tamam ama devamı yanlış olur. Semih Beşiktaş ve Türk futbolu için büyük kazanç. Hem kuvvetli hem de teknik yönleri kötü değil. Bu fiziğe göre de hareketli. Vücut dilenden de efendi bir yapıya sahip olduğu görünüyor. Umarım bozulmaz, ya da bozmayız! Hakemlik bir maç olmadı. Artık hakemliğin son zamanlarında olan bir ismin oyunun içinde olmaması, futbolculara ve topa müdahale etmemesi lazım.