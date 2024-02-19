Hakkıyla kazandı

Maçın tansiyonu 15 gün önceden başladı. "Bu zeminde top oynanır mı, bu ne rezalet!" falandır filandır. Hakikaten bu zeminde maç oynanmadı ama nasıl? Çünkü biri oynadı diğeri oynamadı, zemin bahane! Galatasaray 90 dakika boyunca istediğini yaptı. İlk yarı 3-0 yaptıktan sonra ikinci yarı oyuncu değişiklikleri, paslaşmalar, "Gol atsak da olur atmasak da olur çünkü önümüzde bir Avrupa maçı var" havası vardı sarı-kırmızılılarda. Futbolda bir deyim vardır; "En iyi antrenman maçtır." diye. Sen istediğin kadar iyi idman yap, maç yaparak kendini zorlarsan form tutarsın. Galatasaray dün gece ilk yarıda skoru aldı, ikinci yarıda tamamen antrenman yaptı. Güzel şeyler yaptılar, maçı da hakkıyla kazandılar.



Kimse kimseyi aldatmasın. Türkiye'deki zeminler öyle bir hafta 10 gün çalışmayla düzelmez. Makyaj yaparsın, o kadar! Ben hayatımda pavyona çok az gitmişimdir. Gece kulüplerinde loş ışıklarda makyaj yapan bayanlar çok güzel gözükürler ama sabah güneş çıkınca ne olduklarını görürsünüz. Türkiye'deki sahalar da aynen böyle! Ben zemine parça çim getirilip koyulduğunu gördüm, kum atıldığını gördüm, parça parça başka yerlerden çimler kesilip toprağın üzerine 5-6 saat evvel serpildiğini gördüm. Daha da enteresanı yeşile boyandığını bile gördüm. Sonra diyorsunuz ki; Marka değeri! Hadi oradan ya ne marka değeri! Sen markanı toparlaman için önce sahalarını toparlaman lazım. Bunun da sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu. Çünkü her türlü yetki ve selahiyet onda var. Yoksa bunlar seneye yine konuşulur, havanda su dövülür. Valla şunu söyleyeyim bu zeminler devam ederse çok kaliteli oyuncu Türkiye'ye gelmez. Zaten gelmiyorlar, iyice biter.



Avrupa maçlarında İcardi gol attıktan sonra koşarak gelip çimde kayıyor. Çünkü hiçbir şekilde zarar görmeyecek onu biliyor. Türkiye'de gol attıktan sonra niye kaymıyor çimde? Dün akşam niye kaymadı mesela? Çünkü bir kayarsa üzerinde üç kilo çamurla kalkacak. Önceki akşam Rize-Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'nin suratını gördünüz. Adamın suratını temizlemek için bir kova su getirdiler kenardan. Hakem için söylenecek bir şey yok çünkü hakemlik bir şey olmadı. Düşünün Ankaragücü takımı bırakın Galatasaray'ı, hakemi bile zorlayacak futbol da oynamadı mücadelede de etmedi. Böyle giderlerse çok korkulu rüya görürler.