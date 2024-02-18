Arda Kardeşler tutarsızdı

İsmail Kartal bir kadro çıkarmış herhalde Cengiz Ünder manevi evladı ki onu 11'den kesmiyor.

Kesinlikle İrfan Can Kahveci'nin oynaması lazım. İlk yarı, Rizespor istediği gibi oynadı. Pozisyonlara girdi, golünü attı. Fenerbahçe'de bir tepki yok… Öylemesine oynuyorlar.

Çünkü burada verilecek iki puan hem moral olarak hem de puan olarak çok büyük kayıp. Yani bu karşılaşma tam bir köşebaşı maçı.

İsmail Kartal bunu hissetti ki ve baktı ki yolun soru görünüyor üç değişiklik birden yaptı. Giren 3 oyuncu da oyunu dinamitlediler.

Tabii Fenerbahçe açısından.

Tabii o hava, o tempo, meyvesini vermeye başladı. Çünkü sahada yeni girenlerin ateşi ile birlikte Fenerbahçe futbol kavgası yapmaya başladı. Bu kavgayı yapınca, kalite olarak da rakipten iyi olunca sonuca da gitti.

H H H

Saha çok ağır… Bazı yerler çamur, bazı yerler sulu çim. Sahanın her yerinde aynı şartlar yok. Şöyle tarif etmek lazım. Bazı yerlerde otobanda gidiyorsunuz, bazı yerlerde tek şeride düşünüyorsunuz, bazı noktalar ise keçi yolu… Hep ona göre oynayacaksınız. Yani çok zor bir ortam ve maç. Hakemler için de bu maçlar zordur. İkili mücadeleleri kestiremeyebilirsiniz.

Bir futbolcu diğerini tutar da yere indirirse bunun mazereti ve aması olamaz. Arda Kardeşler dün akşam tutarsız kararlar verdi. Mert Hakan, yedek kulübesinde sarı kart görüyordu ama oyuna girdikten sonra Fenerbahçe'yi ateşleyen isimlerin başında geldi. Tam diyorduk ki "Aferin Mert bir şeye karışmayınca ne güzel oluyor" ama yutkunduk çünkü sarı kartı gördü.

Bu maç geçen hafta içeride kaybedilen iki puandan sonra sarı-lacivertlilere ilaç gibi geldi. Şampiyonluğa oynayan takımın havası, ikinci devredeki Fenerbahçe gibi olmalı. O zaman başarı gelir.